Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México aprobaron una iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para reconocer, desde la Constitución capitalina, el valor social y económico de los cuidados.

El dictamen modifica los artículos 3 y 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que el derecho humano al cuidado comprenda el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.

“Es indispensable para el ejercicio de otros derechos y para la sostenibilidad de la vida de las personas ejercicio de otros derechos y para la sostenibilidad de la vida de las personas y la sociedad. Todos los trabajos de cuidado, incluidos los domésticos no remunerados, son esenciales para la reproducción social, generan valor económico y social, prosperidad y bienestar individual y colectivo. Los trabajos de cuidado deben distribuirse de manera equitativa entre los géneros y corresponsablemente entre las personas, el gobierno, el sector privado y el social. También son un deber entre las generaciones”, señala el dictamen aprobado.

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El documento añade que el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México tendrá entre sus finalidades reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado. “Este sistema tiene también como uno de sus objetivos erradicar la división sexual del trabajo por ser un mecanismo que propicia la desigualdad entre los géneros”.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniela Álvarez, señaló que esta reforma constitucional es parte de una política pública estratégica orientada a la igualdad sustantiva, la productividad y el desarrollo social. Además, precisó, se tomaron en cuenta las propuestas vertidas en diversos foros donde participaron activistas, personas cuidadoras, académicos y representantes de colectivos.

Asimismo, consideró indispensable fortalecer la implementación del derecho al cuidado mediante la incorporación de principios rectores como la progresividad; la territorialidad y proximidad; la certificación y profesionalización de las personas, y la transparencia y rendición de cuentas.

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Víctor Varela, presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos, expresó que esta reforma a la Constitución capitalina busca establecer los cuidados como un derecho humano, lo que es revolucionario.

“El trabajo de cuidados aporta el 28 por ciento de la economía en la ciudad. Casi la tercera parte de la economía se mueve gracias a los servicios de cuidado, que informalmente siempre han existido y descansan primordialmente en las mujeres”, subrayó.

Este dictamen era una de las 11 excitativas que la Mesa Directiva lanzó para pedir a las comisiones su aprobación.

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