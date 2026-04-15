Comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un acuerdo para que las y los 16 alcaldes comparezcan e informen sobre el estado que guardan sus administraciones y den cuenta de sus acciones de gobierno.

Estas comparecencias se realizarán del 13 al 29 de mayo en el Salón Heberto Castillo, del recinto legislativo de Donceles.

El miércoles 13 de mayo, a las 10:00 horas, comparecerá el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín; mientras que a la 13:00 horas tocará el turno a la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez. El viernes 15 acudirán los titulares de las alcaldías Benito Juárez, Luis Mendoza, y de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, a las 10:00 y 13:00 horas, respectivamente.

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El lunes 18 de mayo, a las 10:00 horas, acudirá al Congreso local el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos; y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, estará a las 13:00 horas.

En tanto, el 20 de mayo asistirán al Congreso capitalino los titulares de las alcaldías en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, a las 10:00 horas, y de Iztacalco, Lourdes Paz, a las 13:00 horas.

A su vez, la edil de Iztapalapa, Aleida Alavez, y el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, comparecerán el viernes 22 de mayo a las 10:00 y 13:00 horas, respectivamente.

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Las comparecencias se realizarán del 13 al 29 de mayo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El lunes 25 acudirán los alcaldes en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a las 10:00 horas; y de Milpa Alta, Octavio Rivero, a las 13:00 horas. Asimismo, el miércoles 27 de mayo, a las 10:00 horas, se presentará la titular de Tláhuac, Berenice Hernández; y a las 13:00 horas, Gabriela Osorio, quien encabeza Tlalpan.

Finalmente, el viernes 29 de mayo tocará el turno a las alcaldesas en Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y de Xochimilco, Circe Camacho, a las 10:00 y 13:00 horas, respectivamente.

Al respecto, la diputada Iliana Ivón Sánchez, presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, expresó que este acuerdo responde al deber constitucional e institucional del Poder Legislativo local de fortalecer la rendición de cuentas y el control parlamentario sobre las alcaldías.

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Aseveró que se trata de un ejercicio orientado a conocer el estado de las administraciones de las demarcaciones, con la finalidad de resolver las necesidades de sus habitantes y las problemáticas de cada alcaldía en diferentes rubros.

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