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Comisiones unidas del aprobaron un acuerdo para que las y los comparezcan e informen sobre el estado que guardan sus administraciones y den cuenta de sus acciones de gobierno.

Estas comparecencias se realizarán del 13 al 29 de mayo en el , del recinto legislativo de Donceles.

El miércoles 13 de mayo, a las 10:00 horas, comparecerá el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín; mientras que a la 13:00 horas tocará el turno a la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez. El viernes 15 acudirán los titulares de las alcaldías Benito Juárez, Luis Mendoza, y de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, a las 10:00 y 13:00 horas, respectivamente.

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El lunes 18 de mayo, a las 10:00 horas, acudirá al Congreso local el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos; y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, estará a las 13:00 horas.

En tanto, el 20 de mayo asistirán al Congreso capitalino los titulares de las alcaldías en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, a las 10:00 horas, y de Iztacalco, Lourdes Paz, a las 13:00 horas.

A su vez, la edil de Iztapalapa, Aleida Alavez, y el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, comparecerán el viernes 22 de mayo a las 10:00 y 13:00 horas, respectivamente.

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Las comparecencias se realizarán del 13 al 29 de mayo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Las comparecencias se realizarán del 13 al 29 de mayo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El lunes 25 acudirán los alcaldes en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a las 10:00 horas; y de Milpa Alta, Octavio Rivero, a las 13:00 horas. Asimismo, el miércoles 27 de mayo, a las 10:00 horas, se presentará la titular de Tláhuac, Berenice Hernández; y a las 13:00 horas, Gabriela Osorio, quien encabeza Tlalpan.

Finalmente, el viernes 29 de mayo tocará el turno a las alcaldesas en Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y de Xochimilco, Circe Camacho, a las 10:00 y 13:00 horas, respectivamente.

Al respecto, la diputada Iliana Ivón Sánchez, presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, expresó que este acuerdo responde al deber constitucional e institucional del Poder Legislativo local de fortalecer la rendición de cuentas y el control parlamentario sobre las alcaldías.

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Aseveró que se trata de un ejercicio orientado a conocer el estado de las administraciones de las demarcaciones, con la finalidad de resolver las necesidades de sus habitantes y las problemáticas de cada alcaldía en diferentes rubros.

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vr/cr

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