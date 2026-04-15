Esta tarde la Línea 3 del Metro presta servicio provisional de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo, y para apoyar a los usuarios hay operación de unidades de RTP de Viveros a Universidad.

El motivo, explicó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, es que hubo un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del sistema.

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, indicó que personal labora para reanudar en su totalidad el servicio.

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⚡️ CORTO CIRCUITO - METRO 🚇 L3 ⚡️



📅 Fecha: 15 de abril de 2026

📍 Ubicación: Línea 3 - Dirección a CU



⚠️ Incidente: Se reporta un corto circuito en la línea.

👮‍♂️ Estatus: El oficial en turno indica que el servicio se normalizará hasta que concluyan las reparaciones pic.twitter.com/UYGxNrqJnc — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) April 16, 2026

“Actualmente, la operación es provisional de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo. En apoyo a las personas usuarias, se cuenta con unidades de la @RTP_CiudadDeMex para el traslado. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y mantente informado a través de los canales oficiales”, escribió en su cuenta de X.

Técnicos del @MetroCDMX laboran para reanudar en su totalidad el servicio en la Línea 3, derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Sistema.

Actualmente, la operación es provisional de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo. En apoyo a las personas… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 16, 2026

Técnicos de la CFE trabajan para solucionar el problema

El STC informó que técnicos de la Comisión Federal de Electricidad laboran para el restablecimiento de la acometida necesaria para energizar las vías en el tramo Miguel Ángel de Quevedo a Universidad.

Debido a que las vías de circulación de trenes en el tramo Miguel Ángel de Quevedo quedaron sin energía fue necesario descender a los usuarios de tren en el túnel, con apoyo de personal de Protección Civil y Seguridad Industrial del organismo para guiarlos hacia los andenes.

Se proyecta que la operación total de la Línea 3 se restablezca en los próximos minutos.

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