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Esta tarde la Línea 3 del Metro presta servicio provisional de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo, y para apoyar a los usuarios hay operación de unidades de RTP de Viveros a Universidad.
El motivo, explicó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, es que hubo un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del sistema.
El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, indicó que personal labora para reanudar en su totalidad el servicio.
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“Actualmente, la operación es provisional de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo. En apoyo a las personas usuarias, se cuenta con unidades de la @RTP_CiudadDeMex para el traslado. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y mantente informado a través de los canales oficiales”, escribió en su cuenta de X.
Técnicos de la CFE trabajan para solucionar el problema
El STC informó que técnicos de la Comisión Federal de Electricidad laboran para el restablecimiento de la acometida necesaria para energizar las vías en el tramo Miguel Ángel de Quevedo a Universidad.
Debido a que las vías de circulación de trenes en el tramo Miguel Ángel de Quevedo quedaron sin energía fue necesario descender a los usuarios de tren en el túnel, con apoyo de personal de Protección Civil y Seguridad Industrial del organismo para guiarlos hacia los andenes.
Se proyecta que la operación total de la Línea 3 se restablezca en los próximos minutos.
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