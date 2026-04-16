Vasos reutilizables en el Estadio Banorte, festivales futboleros, estaciones para separar la basura correctamente y botana natural de productores locales son algunas de las acciones que implementará la Ciudad de México como parte de una estrategia para garantizar un Mundial más limpio.

Lo anterior, como parte de la estrategia Mundial Verde que anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la cual consta de 10 ejes para garantizar el cuidado del medio ambiente durante el evento deportivo.

Una de las medidas que contempla el Mundial Verde es desincentivar el uso de plásticos de un sólo uso, y en su lugar, en conjunto con empresas del sector privado, promover los vasos reutilizables. También se colocarán distintivos en establecimientos que cumplan con esta medida.

“Es muy importante que en el estadio, que en los festivales futboleros, que a lo largo y ancho de la Ciudad, sobre todo en las zonas más vibrantes que vamos a tener, con más gente, podamos hacer llegar esta tarea, que significa un Mundial limpio”, comentó la mandataria capitalina.

El segundo eje es el de economía circular, por lo que se instalarán estaciones de retorno para la correcta separación de residuos en los FIFA Fan Fest y festivales futboleros, adelantó la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

El tercer punto trata de transformar los residuos en infraestructura urbana, como bancas o material para espacios públicos.

El cuarto eje, llamado Mundial de Botanas Locales, Justas y Saludables, consiste en fomentar que quienes vengan al torneo en la CDMX consuman botanas de productores locales, para que; por ejemplo, el nopal de Milpa Alta llegue tanto a los festivales como a tiendas de autoservicio del Centro.

El quinto eje tiene que ver con vivir la Ciudad Lacustre, por lo que ya se habilita un espacio en el Parque Ecológico de Xochimilco de la Ciudad de México, para crear el Santuario del Ajolote, animal en peligro de extinción, que además es la mascota de la Ciudad de México para el Mundial.

El sexto son las Rutas Turísticas Sustentables. Como parte de la estrategia para fomentar el turismo durante el Mundial se lanzarán las Rutas del Campo con ocho rutas agroturísticas.

El séptimo contempla la producción de un millón de flores del campo de la CDMX para decorar avenidas principales de cara al Mundial; el octavo está relacionado con todo el proyecto de energías limpias que se ha instalado en los alrededores del Estadio Banorte, y el noveno punto incluye dos acciones para garantizar un Mundial con aire limpio: una alianza con el sector privado para promover el home office y el programa Bájate del Coche para hacer uso del transporte público y fomentar el uso de transportes limpios.

El décimo eje refiere al uso de matracas futboleras hechas de carrizo, que actualmente representa un problema para la zona lacustre. Para esto, se capacitó a chinamperos de Xochimilco, quienes están en proceso de elaborar 500 mil matracas.

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