La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que en el momento en que el Refugio Franciscano cumpla con las condiciones y con los dominios de bienestar animal correspondientes, se podrá atender su demanda para que regresen los perros que fueron rescatados en enero pasado del refugio localizado en Cuajimalpa.

Esto, tras las manifestaciones registradas en los últimos días en las que activistas exigen el retorno de los animales al refugio.

“Ellos siguen manifestándose, ya saben públicamente lo que el gobierno ha expuesto. En el momento que ellos cumplan ya con las condiciones, para que puedan tener un determinado número de animales y que cumplan con los dominios del bienestar animal, así se llama, inmediatamente podrá procesarse. Está en manos de ellos. Está en responsabilidad de ellos, atender lo que ya saben que tienen que atender, que tiene que ver con las condiciones del lugar, para poder atender su demanda”, dijo en conferencia de prensa.

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Refugio Franciscano expone acuerdos con Gobierno de CDMX

Por su parte, el Refugio Franciscano emitió un comunicado en el que expuso los acuerdos a los que han llegado con el Gobierno de la Ciudad de México, durante las mesas de trabajo que arrancaron en enero pasado —tras el rescate de decenas de animales del predio situado en Cuajimalpa por parte de las autoridades—.

Entre estos acuerdos, el Refugio precisó que continuará con la entrega de documentación que acredite que el albergue se encuentra habilitado y en condiciones suficientes y aptas para el retorno de los animales. Esto incluye la presentación de dos dictámenes, los cuales, indica el documento, serán entregados en los próximos días.

Una vez presentados los dictámenes, se estableció que en un plazo no mayor a dos semanas, iniciará el regreso de los animales de forma “paulatina, ordenada, humanitaria y segura”.

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La jefa de Gobierno insistió que los perritos regresarán cuando albergue cumpla con condiciones para bienestar animal . Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

Otro de los acuerdos implica la instalación de una mesa de trabajo para elaborar un protocolo de adopción conjunto; una vez definido, se iniciará una campaña de adopción responsable desde el Refugio. Una vez que los animales vuelvan al refugio se activará la campaña y sólo se darán en adopción aquellos animales que sean aptos para ello.

En enero de 2026, autoridades de la CDMX implementaron un operativo para rescatar a los perros y gatos que se encontraban en dicho refugio, mismos que fueron trasladados a tres albergues temporales: uno en el deportivo Hermanos Galeana en GAM; otro en el Ajusco y en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), donde se les brindó atención médica. Posteriormente, los perros han sido trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

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