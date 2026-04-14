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Policías de la Ciudad de México detuvieron a aproximadamente 50 que se dirigían a un partido de futbol, por alterar el orden mientras viajaban a bordo de una camioneta y un microbús por calles de la alcaldía Iztacalco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () comunicó que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito observaron los vehículos cuando circulaban sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Barrio Los Reyes, mientras alteraban el orden público.

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Los oficiales cerraron el paso a los vehículos y luego de una revisión, con el apoyo de elementos de la Policía Metropolitana, encontraron rejillas de cervezas, cohetones y .

Los aficionados fueron trasladados ante un juez cívico de la alcaldía Iztacalco, mientras que el transporte público con placas foráneas y la camioneta fueron llevados a un depósito vehicular.

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dmrr/cr

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