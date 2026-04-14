Policías de la Ciudad de México detuvieron a aproximadamente 50 aficionados del América que se dirigían a un partido de futbol, por alterar el orden mientras viajaban a bordo de una camioneta y un microbús por calles de la alcaldía Iztacalco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito observaron los vehículos cuando circulaban sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Barrio Los Reyes, mientras alteraban el orden público.

Lee también Tras "portazo" en Congreso de CDMX, integrantes de Asamblea de Barrios, diputados y Secretaría de Vivienda acuerdan mesas de trabajo

Los oficiales cerraron el paso a los vehículos y luego de una revisión, con el apoyo de elementos de la Policía Metropolitana, encontraron rejillas de cervezas, cohetones y artefactos explosivos.

Los aficionados fueron trasladados ante un juez cívico de la alcaldía Iztacalco, mientras que el transporte público con placas foráneas y la camioneta fueron llevados a un depósito vehicular.

Lee también Copred hace un llamado a Liga MX por presunta misoginia contra árbitra Katia Itzel García; caso se acentúa ya que México será sede del Mundial, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr