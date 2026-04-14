“Sabemos de esta situación”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al ser cuestionada sobre las cifras de menores de edad que son remitidos al Ministerio Público por la comisión de algún delito y aseguró que su administración ha puesto en marcha distintos programas enfocados en atender esta problemática, tales como las Aldeas Juveniles y los Territorios de Paz.

Lo anterior, luego de que este martes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que en cinco años, la alcaldía Iztapalapa fue la que registró el mayor número de detenciones de menores de edad por la comisión de un delito con 659 remitidos a la agencia del Ministerio Público.

La segunda alcaldía con más casos fue Álvaro Obregón, con 346 y la tercera fue Gustavo A. Madero con 343, con datos del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025.

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Sobre esto, Brugada Molina precisó que en su gestión se implementa el programa “Reconecta con la Paz” para jóvenes primodelincuentes, con quienes se trabaja, reeduca y brinda acompañamiento; un segundo programa, dijo es el de “Aldeas Juveniles” enfocado en atender a jóvenes desde los 15 años, que no estudian ni trabajan y tienen alguna situación de riesgo; además del programa de “Territorios de Paz” con el que se acercan a las zonas y lugares, en donde los jóvenes necesitan más atención.

“Hay muchos programas que apoyan a los jóvenes, pero tenemos éstos en específico, que atienden la problemática de los menores de edad que son detenidos”, indicó.

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