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Un la tarde de este martes luego de ser atropellado por una camioneta que se dio a la fuga sobre el Eje 1 Oriente, Ferrocarril Hidalgo, a la altura de Oriente 107, en la colonia Bondojito, .

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta circulaba por la vialidad cuando fue . Tras el impacto, , dejando al motociclista tendido sobre el asfalto.

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Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la policía acordonaron la zona para permitir las labores periciales y el levantamiento del cuerpo. | Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
Elementos de la policía acordonaron la zona para permitir las labores periciales y el levantamiento del cuerpo. | Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Elementos de la policía acordonaron la zona para permitir las labores periciales y el levantamiento del cuerpo, mientras que personal ministerial inició las investigaciones correspondientes para dar con el responsable.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos. Autoridades ya revisan cámaras de videovigilancia en la zona para tratar de ubicar la camioneta involucrada.

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JACL/cr

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