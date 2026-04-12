Policías capitalinos detuvieron a un sujeto, en la alcaldía Iztapalapa, relacionado con un asesinato de un hombre de 30 años, en la alcaldía Tláhuac, que ocurrió el pasado 1 de abril.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó tras dar seguimiento a las investigaciones del ataque armado que se registró en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, los policías identificaron una motocicleta color negro con rojo en la que huyó el probable responsable, cuyo conductor ya lo esperaba para acelerar la marcha y se dirigió a la alcaldía Iztapalapa.

“Por lo anterior se implementaron recorridos de reconocimiento en la colonia Cerro de La Estrella, donde se supo era su zona de movilidad; fue así que durante un patrullaje en el cruce de las avenidas Tláhuac y Anillo Periférico, observaron dicha motocicleta y a un sujeto a bordo quien manipulaba de manera inusual una bolsa de plástico”, expuso.

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Cuando el sospechoso se percató de la presencia de los uniformados intentó huir del lugar, pero fue interceptado. Se le realizó una revisión preventiva y se le aseguraron 30 bolsitas de plástico que contenía marihuana.

Por lo anterior, el hombre de 25 años fue detenido, informado de sus derechos de ley y fue presentado, junto con la posible droga y la motocicleta asegurada, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

“Cabe hacer mención que, de acuerdo con las investigaciones, se supo que el detenido posiblemente conducía la motocicleta tras el ataque ocurrido el pasado 01 de abril de 2026, en calles de la colonia Tierra Blanca San Juan Ixtayopan, en la alcaldía Tláhuac.

“Además, se supo que cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de Robo calificado, en el año 2025”, detalló la SSC.

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