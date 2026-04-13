Integrantes del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano A.C. realizaron este lunes un bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, generando severas afectaciones viales en una de las intersecciones más transitadas de la capital.

La protesta inició desde las 07:00 horas, cuando los manifestantes se instalaron en la zona e impidieron el paso de vehículos, provocando congestionamientos que se extendieron a vialidades aledañas. Posteriormente, se tenía previsto un segundo bloqueo por la tarde, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

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Activistas del Refugio Franciscano bloquean Reforma e Insurgentes. Foto: Especial

Los inconformes exigen a las autoridades capitalinas el regreso de animales al refugio, lo que motivó el cierre parcial de la circulación en este punto estratégico, cercano al Monumento a Cuauhtémoc.

Debido a la protesta, automovilistas y usuarios del transporte público enfrentaron retrasos considerables, por lo que autoridades recomendaron utilizar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado. Hasta el momento, no se ha informado sobre acuerdos entre los manifestantes y el Gobierno de la Ciudad de México.

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