Cuernavaca.— Morelos registró una jornada de feminicidios y homicidios entre la noche del lunes y la mañana de ayer con el asesinato de cuatro mujeres y un hombre en tres municipios.

En Axochiapan fue localizada una mujer sin vida dentro de un domicilio de la colonia Bugambilias. La fiscalía del estado confirmó que se trata de Brenda Kelly Analco, quien salió de su casa el jueves para acudir a una cita de trabajo.

En Ocotepec, Cuernavaca, una pareja de jóvenes fue asesinada a balazos en la vía pública. Mientras que en Jumiltepec, de Ocuituco, una mujer fue asesinada tras una riña al interior de la Primaria Agustín Cázares.

Asimismo, en el Pueblo Mágico de Xochitepec el cuerpo de una mujer fue localizado dentro de un canal de riego.

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