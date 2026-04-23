Más Información

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Así se ocultaba Fernando Farías Laguna en Argentina; usaba identidad guatemalteca y vivía en un departamento temporal

Así se ocultaba Fernando Farías Laguna en Argentina; usaba identidad guatemalteca y vivía en un departamento temporal

Fernando Farías Laguna, perfil de un alto mando de la Marina… y pariente incómodo; su hermano permanece en el Altiplano

Fernando Farías Laguna, perfil de un alto mando de la Marina… y pariente incómodo; su hermano permanece en el Altiplano

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA

Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA

Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda

Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda

Cuernavaca, Mor. - La gobernadora Margarita González Saravia admitió el fracaso de la estrategia de seguridad pública, encabezada por el exsecretario, , y adelantó la elaboración de un nuevo plan de seguridad.

En la presentación de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la gobernadora justificó el revelo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (), bajo el argumento de “fortalecer la coordinación”.

González Saravia aseguró que hubo avances en la disminución de algunos delitos, sin embargo, evitó precisar cifras, indicadores o resultados concretos.

Lee también

La mandataria estatal subrayó que participa diariamente en la Mesa de Seguridad, la cual, dijo, continúa fortaleciéndose con la incorporación de un nuevo titular en el área, el general José Luis Bucio Quiroz.

Aclaró que el cambio no implica descalificar el trabajo de Miguel Ángel Urrutia, sino responder a la necesidad de entre autoridades.

“Ayer se incorporó un nuevo secretario y no quiere decir que el anterior no haya hecho un buen trabajo, lo hizo, sin embargo, necesitábamos fortalecer todavía más la coordinación porque la seguridad es la demanda principal de los ciudadanos”, dijo la gobernadora.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]