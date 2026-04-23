Más Información

Ilegal, entrada de la CIA a México: especialistas

Ilegal, entrada de la CIA a México: especialistas

CIA ha participado en tres operativos en México, señala Los Angeles Times; eran cuatro y no dos los agentes en Chihuahua, reporta

CIA ha participado en tres operativos en México, señala Los Angeles Times; eran cuatro y no dos los agentes en Chihuahua, reporta

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Reyes españoles entregan el Premio Cervantes a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI

Reyes españoles entregan el Premio Cervantes a Gonzalo Celorio; México y España son "más que países hermanos", dice Felipe VI

Registra Pemex 2 derrames al día en cinco años

Registra Pemex 2 derrames al día en cinco años

Reynosa.- Un gran operativo se registró en el Fraccionamiento Caracoles en , donde elementos de la Fiscalía General de Justicia y la Guardia Estatal catearon un domicilio como parte de investigaciones por desaparición de personas.

Al inicio, se reportó una situación de riesgo en el sector por lo que se alertó a los ciudadanos para evitar la zona.

Lee también

Sin embargo, al arribar elementos de seguridad a la calle Jaime Nuno, ingresaron a una vivienda lo que alarmó a los residentes.

Trascendió que durante el operativo se revisaron algunos vehículos, entre ellos, camionetas tipo Dodge RAM, Chevrolet y una GMC.

Peritos de la Fiscalía acordonaron el área en tanto se realizaban las diligencias correspondientes en los domicilios cateados. Foto: Especial
Peritos de la Fiscalía acordonaron el área en tanto se realizaban las diligencias correspondientes en los domicilios cateados. Foto: Especial

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre estos hechos, ni el motivo del operativo.

Peritos de la Fiscalía acordonaron el área en tanto se realizaban las diligencias correspondientes en los domicilios cateados.

Se informó que las revisiones tienen como objetivo la localización de algunas personas que se han reportado como desaparecidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]