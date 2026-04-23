Reynosa.- Un gran operativo se registró en el Fraccionamiento Caracoles en Reynosa, Tamaulipas, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia y la Guardia Estatal catearon un domicilio como parte de investigaciones por desaparición de personas.

Al inicio, se reportó una situación de riesgo en el sector por lo que se alertó a los ciudadanos para evitar la zona.

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Sin embargo, al arribar elementos de seguridad a la calle Jaime Nuno, ingresaron a una vivienda lo que alarmó a los residentes.

Trascendió que durante el operativo se revisaron algunos vehículos, entre ellos, camionetas tipo Dodge RAM, Chevrolet y una GMC.

Peritos de la Fiscalía acordonaron el área en tanto se realizaban las diligencias correspondientes en los domicilios cateados. Foto: Especial

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre estos hechos, ni el motivo del operativo.

Peritos de la Fiscalía acordonaron el área en tanto se realizaban las diligencias correspondientes en los domicilios cateados.

Se informó que las revisiones tienen como objetivo la localización de algunas personas que se han reportado como desaparecidas.

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afcl