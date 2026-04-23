Culiacán. - En base a un convenio de colaboración internacional, Interpol y el ICE detuvieron en el estado de California, Estados Unidos, Alejandra “N”, acusada como probable responsable en el delito de desaparición cometida por particulares en la zona sur de Sinaloa.

Con esta acción, suman dos personas que son requeridas por la justicia del estado y que han sido detenidas en la Unión Americana y trasladados, bajo convenios con el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de Estados Unidos, en Hermosillo, Sonora, y enviados a Sinaloa, en un lapso de solo tres días.

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La Fiscalía General del Estado dio a conocer que derivado de las investigaciones abiertas en el sur del estado por el delito de desaparición registrada en el mes de abril del 2024, se obtuvo la orden de aprehensión y los trabajos de inteligencia permitieron ubicarla oculta en la Unión Americana.

Con la colaboración de Interpol y el ICE, se logró detener a Alejandra “N”, de 34 años, la cual, luego de los trámites judiciales y diplomáticos, fue trasladada al estado y quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento en la Región Sur.

Localizan a feminicida buscado desde 2018

Solo hace dos días se dio a conocer que con el auxilio de Interpol y personal del ICE, fue localizado y detenido en California, Estados Unidos, y trasladado a Sinaloa, José Gustavo “N”, acusado de su probable participación en el delito de feminicidio agravado en razón de parentesco que tuvo lugar en noviembre del 2018.

El detenido quedó internado en el centro penitenciario de Culiacán a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la zona centro, en espera que se fije la audiencia inicial para que defina su situación legal.

Como parte de las investigaciones relacionadas con el feminicidio, previamente fue detenido Erik José, otro de los probables implicados en este caso, cuya orden de aprehensión se ejecutó el pasado 1 de diciembre del 2022.

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Lo que se conoce del caso es que en tierras de cultivo agrícola, en la zona de la comunidad del Caimanero, municipio de Mocorito, fue localizado el cuerpo de la maestra de historia del Colegio de Bachilleres de Sinaloa, Aidé “N”, de 38 años, cinco días después de su desaparición.

Según el reporte de la Policía Municipal de esa jurisdicción territorial el hallazgo se produjo la tarde de este lunes 5 de noviembre del 2018, a cinco días de haber sido reportada como desaparecida, cuando se dirigía a impartir clases al plantel número 28.

La joven maestra de historia, madre de una niña, el jueves primero de noviembre de ese mismo año, salió de su casa en Culiacán rumbo al plantel número 28 del Colegio de Bachilleres de Sinaloa, ubicado en la sindicatura de Villa López Mateos, conocida como el Tamarindo, pero esta no llegó a la escuela.

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afcl