Aguascalientes, Aguascalientes.- Empresarios aguascalentenses buscan oportunidades de expansión en la Hannover Messe 2026, en Alemania.

En este evento se reúnen reúne más de 200 mil profesionales, empresarios e inversionistas de más de 60 países, informó Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.

Dijo que la presencia de los hombres de negocios en este evento internacional es para abrir nuevas oportunidades de crecimiento, así como generar alianzas, atraer inversiones y vincular a las empresas de Aguascalientes con cadenas globales de valor.

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La participación del estado se enfoca en fortalecer sectores estratégicos como el automotriz, la electromovilidad, el aeroespacial, la logística y las tecnologías avanzadas, facilitando que más empresas locales accedan a nuevos mercados y amplíen su alcance.

Garza de Vega consideró que estos espacios permiten impulsar el crecimiento industrial al conectar directamente a las empresas con oportunidades reales de negocio a nivel internacional.

Empresarios e inversionistas de Aguascalientes participan en el Hannover Messe 2026 en Alemania / Foto:Especial

Durante la feria, se desarrollan reuniones con compañías interesadas en invertir o expandirse en México, lo que abre nuevas posibilidades de colaboración, transferencia de tecnología y desarrollo para el sector productivo local.

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Con su presencia en Hannover Messe, Aguascalientes no solo busca atraer inversión, sino generar condiciones para que sus empresas crezcan, se fortalezcan y compitan en el mercado global, expuso.

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