Nissan Mexicana comenzó la producción de la primera unidad NP300/Frontier en Aguascalientes, consolidando al estado como un centro estratégico de manufactura de pick-ups, con una inversión de 96 millones de dólares en tecnología y procesos especializados.

Con la fabricación de Frontier, el complejo de Aguascalientes suma seis modelos hechos en este complejo de manufactura, el cual se posiciona como uno de los centros más relevantes para la compañía.

“Estamos muy orgullosos de la fabricación de la primera Nissan NP300/Frontier en estas instalaciones, lo que marca el inicio de una nueva etapa en su historia.

Lee también Nissan lanza alerta por aranceles

“Los mexicanos eligen a Nissan por su innovación, calidad y la confianza que nos distingue; esto se refleja en 18 años consecutivos de liderazgo en México, lo cual respalda nuestro compromiso con los clientes”, dijo Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti.

El complejo de Aguascalientes cuenta con una capacidad superior a 580 mil unidades anuales y más de 790 robots, lo que lo posiciona como el mayor centro industrial de la compañía en Latinoamérica.

Su desempeño se distingue por un ritmo promedio en el cual un vehículo sale de la última etapa de ensamble cada 40 segundos.

La nueva pick-up es presentada oficialmente en planta como parte de la expansión de producción de Nissan en Aguascalientes. Foto: Cortesía.

Lee también Cuánto cuesta la camioneta Nissan Magnite 2026 más barata

La instalación fue diseñada con una distribución interna orientada a optimizar el flujo de materiales y maximizar la eficiencia operativa, e incorpora 13 nuevos andenes para facilitar la descarga directa de insumos dentro de la planta.

Con una extensión de 181 hectáreas en la planta A1, así como 120 mil m² de construcción entre A1 y A2, este desarrollo impulsó la generación de más de 2 mil empleos a partir de la incorporación de la nueva línea de ensamble de pick ups, sumado a la participación de 3 mil personas en los proveedores externos, en ambos turnos, para la consolidación de las plantas A1 y A2.

De acuerdo con Nissan, el inicio del ensamble de pick-ups en Aguascalientes marca un momento de gran relevancia para la compañía, pues amplía el alcance de la operación e incorpora por primera vez este segmento dentro de sus líneas de manufactura.

Pick-up ensamblada en el complejo de Aguascalientes destaca por su diseño robusto y tecnología de manufactura avanzada. Foto: Cortesía.

Lee también Cuánto cuesta el Nissan Kicks 2026 más barato

Asimismo, posiciona a este complejo como la cuarta operación más relevante de la compañía, con exportaciones a más de 65 mercados.

“Gracias por la confianza que Nissan mantiene en Aguascalientes. Aquí sí hay condiciones para crecer y permanecer, aquí hay futuro. El crecimiento de Nissan en la entidad es una señal de confianza y una apuesta que nos permite mirar con optimismo, certidumbre y entusiasmo hacia nuevos horizontes”, expresó la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez.

Asimismo, Jiménez hizo un reconocimiento a las y los trabajadores de Nissan por su compromiso con la calidad y la innovación.

Lee también Nissan escucha a sus fans: el Z NISMO ya cuenta con transmisión manual

“Gracias por su trabajo, esfuerzo y energía, eso habla de lo que está hoy hecho Aguascalientes. Los vehículos de esta nueva línea representan tecnología especializada, trabajo fuerte y resistencia, cualidades que tiene nuestra gente para competir con los mejores”, subrayó.

La fabricación de pick-ups en Aguascalientes concentra la producción de estas camionetas que anteriormente se hacían en las plantas CIVAC en Cuernavaca, Morelos y en Córdoba, Argentina.

Este complejo incluye también la planta Nissan Powertrain, especializada en la producción de motores para los vehículos fabricados en el país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv