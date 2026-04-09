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Aguascalientes, Ags.- En Aguascalientes, las pagarán la mitad del costo del pasaje en el transporte público; la tarifa preferencial se deriva de una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado aprobada por el Congreso Local.

La tarifa especial se aplicará en el servicio del transporte de los once municipios de esta entidad, diputadas y diputados señalaron que ese beneficio entrará en vigor en los siguientes días. El descuento del 50 por ciento procederá en la colectivo urbano y foráneo.

La reforma, impulsada por los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y Fuerza por Aguascalientes, fue aprobada por unanimidad con el propósito de garantizar condiciones de movilidad más accesibles, seguras y equitativas para mujeres gestantes.

En la sesión, se expuso que se busca reducir las barreras económicas que enfrentan las mujeres durante el embarazo, facilitando su acceso oportuno a servicios de salud, trabajo y actividades cotidianas, además de contribuir a una movilidad más incluyente y con perspectiva de género.

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Para acceder a este beneficio, las usuarias deberán acreditar su condición mediante constancia expedida por instituciones públicas del sector salud, en la que se especifique el periodo de gestación correspondiente.

La tarifa vigente en el transporte urbano es de 11:00 pesos, y de 12-50 pesos en el .

En la modalidad de transporte público en taxis, los concesionarios participarán en programas de servicio gratuito hasta por una ocasión al mes por concesión, dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, así como mujeres y jóvenes en situación de riesgo.

Para ello, se suscribirán convenios conforme a los lineamientos que emita el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

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dmrr/cr

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