La Nissan Kicks 2026 es la nueva generación del SUV subcompacto de la empresa japonesa y promete mayor eficiencia de manejo gracias a su diseño y tecnología.

Este vehículo ha llegado a México en 3 versiones: Advance CVT, Exclusive CVT y Premium CVT, todas con diferentes cualidades y precios para los diversos presupuestos. ¿Cuál es la más barata? En Autopistas te lo decimos.

El Nissan Kicks 2026 ofrece 3 modos de manejo. Foto: Nissan

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¿Cómo son las versiones del Nissan Kicks 2026?

De acuerdo con el sitio oficial de Nissan, esta generación se encuentra equipada con los mejores elementos de seguridad y tecnología, establecidos en la NOM-194-SE-2021. Por eso, antes de revelarte el precio del Nissan Kicks 2026, vale la pena que conozcas cuáles son sus características:

Advance CVT: Motor de 2.0 L con 142 HP, 140lb-ft y transmisión CVT; rines de aluminio de 17”; 6 bolsas de aire; Android Auto; Monolith Display con TFT 7” y pantalla de infoentretenimiento de 12.3”; frenado inteligente de emergencia y detección de peatones.

Exclusive CVT: Motor de 2.0 L con 142 HP, 140lb-ft y transmisión CVT; rines de aluminio de 19”; 6 bolsas de aire; Android Auto y Apple CarlPlay inalámbricos; Monolith Display y pantalla de infoentretenimiento de 12.3”; frenado inteligente de emergencia y detección de peatones.

Premium CVT: Motor de 2.0 L con 142 HP, 140lb-ft y transmisión CVT; rines de aluminio de 19”; 6 bolsas de aire; Android Auto y Apple CarlPlay inalámbricos; 10 bocinas con BOSE para conductor y pasajeros; y ProPILOT Assist.

Además, todas las versiones comparten características generales como:

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS).

Alerta de tráfico cruzado.

Detección de objetos en movimiento.

Alerta de punto ciego.

Alerta inteligente de colisión frontal.

Sistema de cambio de intensidad de luz.

Asistente de ascenso en pendientes.

3 modos de manejo: Standard, ECO y Sport.

El Nissan Kicks 2026 promete poder recorrer el mundo a tu manera. Foto: Nissan

¿Cuál es el Nissan Kicks 2026 más barato?

El Nissan Kicks 2026 Advance CVT es la versión más barata con un valor aproximado de $462,900; mientras que la Exclusive CVT cuesta $547,900 y la Premium CVT tiene un precio de $566,900.

Vale la pena mencionar que es más caro que el Kicks anterior,; sin embagro, esta nueva generación subió de segmento, por lo que es más grande y equipado. En definitiva, es una excelente opción si se busca un manejo suave, comodidad y buen nivel de tecnología.

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