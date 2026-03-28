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La es la nueva generación del SUV subcompacto de la empresa japonesa y promete mayor eficiencia de manejo gracias a su diseño y tecnología.

Este vehículo ha llegado a México en 3 versiones: Advance CVT, Exclusive CVT y Premium CVT, todas con diferentes cualidades y precios para los diversos presupuestos. ¿Cuál es la más barata? En te lo decimos.

El Nissan Kicks 2026 ofrece 3 modos de manejo. Foto: Nissan
El Nissan Kicks 2026 ofrece 3 modos de manejo. Foto: Nissan

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¿Cómo son las versiones del Nissan Kicks 2026?

De acuerdo con el sitio oficial de Nissan, esta generación se encuentra equipada con los mejores elementos de seguridad y tecnología, establecidos en la NOM-194-SE-2021. Por eso, antes de revelarte el precio del , vale la pena que conozcas cuáles son sus características:

  • Advance CVT: Motor de 2.0 L con 142 HP, 140lb-ft y transmisión CVT; rines de aluminio de 17”; 6 bolsas de aire; Android Auto; Monolith Display con TFT 7” y pantalla de infoentretenimiento de 12.3”; frenado inteligente de emergencia y detección de peatones.
  • Exclusive CVT: Motor de 2.0 L con 142 HP, 140lb-ft y transmisión CVT; rines de aluminio de 19”; 6 bolsas de aire; Android Auto y Apple CarlPlay inalámbricos; Monolith Display y pantalla de infoentretenimiento de 12.3”; frenado inteligente de emergencia y detección de peatones.
  • Premium CVT: Motor de 2.0 L con 142 HP, 140lb-ft y transmisión CVT; rines de aluminio de 19”; 6 bolsas de aire; Android Auto y Apple CarlPlay inalámbricos; 10 bocinas con BOSE para conductor y pasajeros; y ProPILOT Assist.

Además, todas las versiones comparten características generales como:

  • Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS).
  • Alerta de tráfico cruzado.
  • Detección de objetos en movimiento.
  • Alerta de punto ciego.
  • Alerta inteligente de colisión frontal.
  • Sistema de cambio de intensidad de luz.
  • Asistente de ascenso en pendientes.
  • 3 modos de manejo: Standard, ECO y Sport.
El Nissan Kicks 2026 promete poder recorrer el mundo a tu manera. Foto: Nissan
El Nissan Kicks 2026 promete poder recorrer el mundo a tu manera. Foto: Nissan

¿Cuál es el Nissan Kicks 2026 más barato?

El Advance CVT es la versión más barata con un valor aproximado de $462,900; mientras que la Exclusive CVT cuesta $547,900 y la Premium CVT tiene un precio de $566,900.

Vale la pena mencionar que es más caro que el Kicks anterior,; sin embagro, esta nueva generación subió de segmento, por lo que es más grande y equipado. En definitiva, es una excelente opción si se busca un manejo suave, comodidad y buen nivel de tecnología.

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