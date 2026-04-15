EU modifica orden sobre CIBanco; es para que México pueda completar la liquidación del banco

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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de informó que tomó medidas especiales para permitir que la institución de crédito mexicana pueda realizar transferencias de fondos para completar su proceso de liquidación.

Para ello, FinCEN modificó la orden relacionada con el para permitir la liquidación de la institución financiera con sede en México.

En un comunicado la unidad antilavado de EU dio a conocer que tomó medidas para permitir ciertas transferencias de fondos necesarias para liquidar y disolver completamente CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple.

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FinCEN notificó que modifica su orden de junio de 2025, mediante la cual determinó que CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), es una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos y que es de especial interés en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, por lo que impuso una medida especial para prohibirle ciertas transferencias de fondos.

Con esta modificación, permite ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco.

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mcc

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