EU modifica orden sobre CIBanco; es para que México pueda completar la liquidación del banco

Más Información
Presentan comité de científicos para analizar viabilidad de explotar gas no convencional; participan UNAM, IPN y UAM
Sheinbaum, de nuevo entre los 100 líderes más influyentes del mundo de Time; aparece este 2026 junto al papa León XIV y Trump
Onda de calor sofoca al menos nueve estados con temperaturas de hasta 45 grados; llaman a extremar precauciones
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que tomó medidas especiales para permitir que la institución de crédito mexicana CIBanco pueda realizar transferencias de fondos para completar su proceso de liquidación.
Para ello, FinCEN modificó la orden relacionada con el fentanilo para permitir la liquidación de la institución financiera con sede en México.
En un comunicado la unidad antilavado de EU dio a conocer que tomó medidas para permitir ciertas transferencias de fondos necesarias para liquidar y disolver completamente CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple.
Lee también Estados Unidos da golpe al Cártel del Noreste; sanciona a un activista, al “Crosty”, un exabogado y a dos casinos
FinCEN notificó que modifica su orden de junio de 2025, mediante la cual determinó que CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), es una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos y que es de especial interés en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, por lo que impuso una medida especial para prohibirle ciertas transferencias de fondos.
Con esta modificación, permite ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco.
Sheinbaum, de nuevo entre los 100 líderes más influyentes del mundo de Time; aparece este 2026 junto al papa León XIV y Trump
mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]