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La recién creada Comisión Consultiva del Petróleo trabajará en la elaboración de un programa de desarrollo de largo plazo que definirá el rumbo de la y energética en México, informó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente honorario de este órgano.

Durante la primera sesión de trabajo, Cárdenas Solórzano destacó que Petróleos Mexicanos () continúa siendo un pilar en la soberanía energética del país, así como un elemento clave para el aprovechamiento de los recursos naturales y el impulso al desarrollo económico.

Según un boletín de Pemex, el ingeniero subrayó que uno de los ejes centrales del plan será definir la transformación de Pemex, con el objetivo de que evolucione de una empresa petrolera tradicional a una entidad energética más amplia, capaz de enfrentar los retos del cambio climático.

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En este contexto, también se planteó la necesidad de atender temas prioritarios como la modernización de refinerías, el aprovechamiento eficiente del coque y la reducción de la quema de gas, especialmente en operaciones marinas.

La Comisión Consultiva del Petróleo fue instalada el pasado 16 de abril, tras un acuerdo emitido el 18 de marzo por el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Este órgano tiene como objetivo fortalecer el análisis estratégico y técnico en torno a la política petrolera nacional.

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Integrada por especialistas de los ámbitos energético, académico y jurídico, la comisión sesionará al menos tres veces al año, además de realizar reuniones adicionales para generar propuestas que contribuyan a la toma de decisiones en el sector.

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desa/rmlgv

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