Por vender con sobreprecios el gas LP y causar daños a los consumidores, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva contra 53 empresas que se pusieron de acuerdo para determinar el precio del gas LP.

Al coludirse cobraron sobreprecios que derivaron en un daño a los consumidores de más de 13 mil millones de pesos, por lo que la CNA pide que compensen a los usuarios.

En un comunicado, el organismo regulador dijo que esas gaseras se coludieron durante más de 10 años en la Ciudad de México, Estado de México, y distintas localidades en Colima, Tamaulipas y Sinaloa, con el fin de manipular los precios y dividirse el mercado.

Lee también "No existe justificación para un incremento en el precio de la tortilla": Presidente del Consejo Rector; costo del maíz está bajo, dice

“Esta acción deriva de una resolución donde se descubrió y sancionó un acuerdo colusorio en el que Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas, y Gas Metropolitano se pusieron de acuerdo para manipular precios y repartirse la clientela”, expuso.

El objetivo de esta demanda, agregó la Comisión Nacional Antimonopolio es que los infractores sean condenados a otorgar descuentos sobre el precio del gas LP a todos los consumidores de las zonas afectadas, como una manera de reparar el daño causado a las familias.

Lee también “Hubo un estruendo muy fuerte que nos despertó, después vimos llamas y a Mario correr quemado”; vecinos exigen cierre de gaseras en Chalco

La CNA dijo que se decidió hacer esta demanda colectiva porque “el gas LP es un bien de uso cotidiano en los hogares mexicanos: 8 de cada 10 familias lo utilizan como principal combustible para la preparación de alimentos”, según datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.

Al ponerse de acuerdo las empresas impactaron la economía de las familias que a diario utilizan el gas LP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mcc