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Los Ángeles.- Netflix informó que autorizó un programa adicional de recompra de acciones por un valor de 25 mil millones de dólares tras el fracaso de acuerdo para la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD).
El gigante del entretenimiento reafirmó su compromiso de compra en un informe publicado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, en inglés), donde se detalla que la adquisición de estas acciones se ejecutará sin estar sujeta a una fecha de vencimiento fija.
La medida busca revitalizar la cotización del coloso en Bolsa, que ha sufrido un desgaste considerable debido al pulso estratégico mantenido contra Paramount por el control de WBD durante febrero pasado.
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Este movimiento de Netflix coincide con la aprobación por parte de la junta accionistas de la fusión entre WBD y Paramount Skydance, un acuerdo que establece el pago de 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa.
La votación aún tiene que ser certificada de manera formal, y ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores gubernamentales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2026.
La operación enfrenta la oposición formal de un colectivo de más de 2 mil artistas, incluidos el español Javier Bardem, Joaquin Phoenix o el chileno Pedro Pascal, quienes han manifestado su rechazo a la consolidación de ambas compañías en el mercado.
mcc
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