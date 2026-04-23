Esto se debe a que los accionistas de Paramount.Discovery votaron el jueves para vender todo el negocio a la empresa propietaria de CBS, junto con éxitos de taquilla como “Top Gun”. Según un conteo preliminar, los accionistas de Warner aprobaron de forma abrumadora la compra propuesta por 81 mil millones de dólares, valorada en casi 111 mil millones de dólares, incluida la deuda, con base en las acciones actualmente en circulación de Warner.

Aunque el acuerdo aún enfrenta una revisión regulatoria, la megafusión remodelaría de manera drástica Hollywood y el panorama mediático en general, al consolidar aún más el poder en una industria que ya está en manos de apenas un puñado de ejecutivos. Paramount, por su parte, fue adquirida por Skydance apenas el año pasado.

Así es como podría verse una combinación Paramount-Warner para el streaming, el cine, las noticias y más.

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Menos opciones de plataformas en el streaming

Paramount Skydance sería propietaria tanto de Paramount+ como, con la venta aprobada por los accionistas el jueves, de HBO Max de Warner. Ejecutivos de la empresa han señalado que combinarían estos servicios de streaming en una sola plataforma.

No está claro cómo sería (o cómo se llamaría) ese servicio combinado. Pero el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, sugirió que HBO aún podría conservar cierto nivel de independencia, al menos en términos de producción.

“Nuestro punto de vista es que HBO debe seguir siendo HBO", dijo Ellison dijo durante una conferencia telefónica el mes pasado. "Han construido una marca fenomenal, son líderes en este espacio y solo queremos que sigan haciendo más de eso. Pero al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia aún más amplia de lo que podemos lograr por separado”.

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Warner y su plataforma de streaming de HBO cuentan con una alineación poderosa que incluye “The Pitt”, “Game of Thrones” y “Sex and the City”. Y más allá de “Harry Potter”, la biblioteca de Warner incluye películas taquilleras como “Sinners” ("Pecadores"), “Barbie” y “Superman” además la empresa también es dueña de DC Studios. Títulos como “Top Gun”, “Titanic”, “The Godfather” ("El padrino") y “Yellowstone” llenan el catálogo de Paramount.

En Estados Unidos, según la guía de streaming JustWatch, HBO Max controló alrededor del 12% de las suscripciones bajo demanda en el primer trimestre de este año, frente al 3% de Paramount+. La combinación de ambos servicios aún quedaría ligeramente por debajo de la cuota de mercado de Prime Video, del 17%, y del 19% del mercado que domina Netflix. Disney posee alrededor del 27% del mercado entre Hulu y Disney+.

Además de HBO Max, Paramount también adquiriría el servicio de streaming más pequeño de Warner, Discovery+. Y aparte de Paramount+, Paramount también es dueña de Pluto TV y BET+.

Los críticos se muestran escépticos ante los beneficios para los consumidores que promociona Paramount. Aunque los ejecutivos de la empresa han elogiado bibliotecas de contenido más grandes y el potencial de que Paramount compita mejor con rivales mayores, una combinación con Warner Bros. significaría menos opciones de plataformas en el streaming en general. Los críticos advierten que eso podría traducirse, de hecho, en precios más altos en un momento en que el costo de casi todas las suscripciones sigue aumentando.

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Producción y estrenos en salas

Paramount y Warner Bros. son dos de los estudios más antiguos de Hollywood. Una fusión implicaría que menos empresas controlen la producción cinematográfica heredada.

Ellison ha dicho que la empresa combinada ampliaría su lista a más de 30 películas al año, manteniendo a Paramount y Warner Bros. como operaciones independientes. Y en una aparición estelar en CinemaCon la semana pasada, prometió una ventana exclusiva de 45 días para las películas en cines, al comprometerse con un “compromiso total” con la industria.

Aun así, otros desconfían de lo que una mayor consolidación podría significar para los empleos y para qué proyectos reciben luz verde en el futuro. Presentaciones regulatorias han indicado que la nueva propiedad buscará maneras de recortar costos, incluidos despidos y la reducción de algunas operaciones superpuestas. Paramount está asumiendo miles de millones de dólares en deuda para financiar el acuerdo.

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Warner Bros. viene de un año excepcional, tanto en grandes éxitos de taquilla como en logros reconocidos por la crítica. El estudio acumuló 30 nominaciones al Oscar gracias a “Sinners”, “Weapons” ("La hora de La desaparición") y “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"), que se llevó el premio mayor a la mejor película. Paramount no obtuvo ninguno.

En 2025, las películas de Warner Bros., incluidas “A Minecraft Movie” ("Una película de Minecraft"), “Superman” y “Sinners", representaron el 21% de la taquilla nacional. La cuota de mercado de Paramount fue de apenas el 6%, impulsada en gran medida por “Mission: Impossible — The Final Reckoning” ("Misión imposible: Sentencia Final").

La industria ya ha vivido una consolidación considerable. Hace casi 10 años, los “seis grandes” de Hollywood se convirtieron en los “cinco grandes” cuando Disney compró la mayor parte de 20th Century Fox. Y si la venta de Warner se concreta, comenzaría una nueva era de “cuatro grandes”, con un Paramount más grande junto a Disney, Universal y Sony.

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CNN y CBS a cargo de Paramount

CNN quedaría bajo el mismo techo que CBS, propiedad de Paramount. Eso reuniría a dos de los nombres más importantes de Estados Unidos en noticias televisivas, aunque aún no se ha confirmado si CNN seguiría operando como una marca separada de CBS.

En cualquier caso, existe mucha ansiedad por que Paramount tome el control de CNN, una cadena que durante mucho tiempo ha atraído la ira del presidente Donald Trump y sus aliados. Los críticos señalan la estrecha relación de Trump con la familia Ellison, en particular con el multimillonario fundador de Oracle, Larry Ellison, quien ha aportado miles de millones de dólares para respaldar la oferta de la empresa de su hijo.

Desde que quedó bajo la propiedad de Skydance hace menos de un año, CBS ya ha visto cambios significativos en el liderazgo editorial. Ha tomado medidas para atraer a más espectadores conservadores en sus operaciones informativas, en particular con el nombramiento de la fundadora de Free Press, Bari Weiss, como editora en jefe de CBS News. Si la adquisición propuesta de Warner por parte de la empresa tiene éxito, muchos esperan cambios similares en CNN.

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Algunos funcionarios del gobierno de Trump también han dejado muy claras sus opiniones sobre la futura propiedad de CNN. La Casa Blanca atacó a CNN en marzo por su cobertura de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los reporteros que “cuanto antes David Ellison se haga cargo de esa cadena, mejor”.

Ellison ha afirmado que la independencia editorial “se mantendrá absolutamente” bajo la propiedad de Paramount. Ellison declaró a CNBC en “Squawk on the Street” en marzo: “Se mantiene en CBS. Se mantendrá en CNN”, al tiempo que señaló que su empresa quiere hablarle “al 70%” de los espectadores que, según él, se identifican como centroizquierda o centroderecha.

El jefe interino de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha dicho que su revisión regulatoria no será política. Aun así, los críticos se muestran escépticos, en particular tras la adquisición de Paramount por parte de Skydance en agosto. Esa fusión fue aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones apenas semanas después de que la empresa aceptara pagarle a Trump 16 millones de dólares para resolver una demanda por la edición del programa “60 Minutes” de CBS. El presidente ha seguido arremetiendo públicamente contra la programación de “60 Minutes” desde entonces.

Warner vende CNN

CNN es solo una de las operaciones de cable que Warner está vendiendo. Y la fusión propuesta haría que la presencia televisiva de Paramount fuera aún mayor.

La empresa también es dueña de Discovery, TNT, TBS, Food Network, Cartoon Network y Animal Planet, entre otras cadenas, todas las cuales quedarían bajo la propiedad de Paramount si el acuerdo se concreta. Mientras tanto, Paramount ya cuenta con su propia y considerable alineación de difusión. Además de CBS, eso incluye Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime y más.

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