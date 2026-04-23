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París. El presidente de , Emmanuel Macron, consideró que Estados Unidos no protegerá más a Europa "a largo plazo" y lamentó la "locura" de los dirigentes que puede conducir a la guerra.

"El desafío de nuestra Europa consiste en ser más fuerte y más independiente, porque tenemos unos Estados Unidos de América que no nos protegerán más a largo plazo", lanzó durante un intercambio con alumnos en la escuela franco-chipriota de Nicosia (Chipre).

"Lo hemos visto claramente con la cuestión de Groenlandia, con lo que ocurre hoy en Irán o con lo que sucede en Ucrania", añadió cuando una alumna le preguntaba qué pueden hacer "los jóvenes para promover la paz".

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"Todavía están ahí, es fantástico, son aliados; pero Europa se construyó pensando que Estados Unidos nos protegería para toda la eternidad. Para la generación de ustedes, creo que eso ya no será verdad", subrayó el presidente francés.

Por ello, Macron abogó por la necesidad de desarrollar la soberanía militar y tecnológica europea, y no dejarlas en manos de otros, al tiempo que invitó a los jóvenes a promover el entendimiento entre naciones para preservar la paz.

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"La guerra surge de malentendidos, interpretaciones erróneas o la locura de ciertos líderes, y a veces de poblaciones enteras que creen que su seguridad provendrá de la destrucción de su vecino", afirmó sin más precisiones.

El Palacio del Elíseo difundió el encuentro de Macron con los alumnos del centro escolar franco-chipriota en sus redes sociales.

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