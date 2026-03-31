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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a por no colaborar lo suficiente en la guerra que su país e Israel libran contra Irán y prohibir el sobrevuelo de aviones por el espacio aéreo francés.

"Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', quien ha sido eliminado con éxito!", escribió Trump en su red Truth Social en aparente referencia al asesinado líder supremo iraní, Alí Jameneí.

El republicano insistió en su mensaje que "¡¡¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!".

En una publicación anterior, Trump pidió hoy a los países aliados que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán, entre ellos el Reino Unido, que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz porque "lo más complicado ya está hecho".

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"Ve por tu petróleo", insistió en un post en Truth Social donde también dijo a las naciones afectadas por la interrupción del tránsito por la estratégica vía de crudo y mercancías que compren petróleo a Estados Unidos.

Trump sugirió que, tras iniciar el pasado 28 de febrero la ofensiva militar contra Teherán sin consultar con sus aliados, Estados Unidos no tiene interés en abrir el estrecho de Ormuz -que Teherán ha cerrado al importante tráfico marítimo desde el golfo Pérsico- porque está menos expuesto al crudo que viene de esa región.

"(El resto de los países) tienen que aprender a luchar solos. Estados Unidos no va a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros", lamentó el presidente.

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EU dice que no necesita ayuda de nadie tras cierre de espacio aéreo español

Este lunes, la Casa Blanca respondió a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el Gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra.

La portavoz de la Administración republicana, Karoline Leavitt, recordó también que la reapertura del estrecho de Ormuz no es parte de los objetivos principales de la ofensiva militar de más de un mes contra Irán, y que la prioridad de Washington es acabar con la capacidad naval, de misiles y de desarrollo nuclear iraní.

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