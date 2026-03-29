El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría "apropiarse del petróleo" de Irán y no descartó tomar el control de la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo iraní.

En entrevista con el diario británico Financial Times (FT), Trump dijo que "para ser sincero, lo que más me gustaría es quedarme con el petróleo de Irán, pero hay gente estúpida en Estados Unidos que dice: '¿Por qué haces eso?'. Pero son gente estúpida".

Comparó la situación con Venezuela, donde Estados Unidos busca controlar la industria petrolera tras la captura del presidente Nicolás Maduro, en enero pasado.

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En la entrevista con el FT, Trump no desechó la idea de tomar la isla de Kharg, situada frente a la costa iraní.

"Quizá tomemos la isla de Kharg, quizá no. Tenemos muchas opciones", señaló Trump al FT. "Eso también significaría que tendríamos que quedarnos allí [en la isla de Kharg] durante un tiempo".

Cuestionado sobre la respuesta iraní ante un eventual intento de controlar Kharg, Trump manifestó que "no creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente".

Cuando se le preguntó si en los próximos días se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego que reabriera el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que circula una quinta parte del petróleo mundial y que Irán mantiene bloqueado al paso del petróleo de "países enegimos", Trump señaló que ya se han bombardeado unos 13 mil objetivos y que "aún nos quedan otros dos mil. Se podría llegar a un acuerdo con bastante rapidez".

Barcos pesqueros y buques de carga, por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz, frente a costas de los Emiratos Árabes Unidos. Foto: AP

Afirmó además que Irán ha duplicado a 20 el número de petroleros que permite pasar por el estrecho, como "regalo" a Estados Unidos.

"Nos dieron 10", dijo. "Ahora nos están dando 20 y los 20 ya han partido y se dirigen directamente por el centro del estrecho".

El mandatario estadounidense repitió esta información a periodistas a bordo del Air Force One.

En la entrevista con FT, Trump indicó que Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, fue quien autorizó el paso de los petroleros adicionales.

"Él es quien me autorizó los barcos", dijo Trump. "¿Recuerdas que dije que me estaban haciendo un regalo? Y todo el mundo dijo: '¿Qué regalo? Tonterías'. Cuando se enteraron de eso, se callaron y las negociaciones van muy bien".

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En sus declaraciones a periodistas, de regreso a la Casa Blanca, Trump dijo que la guerra entre Estados Unidos e Israel logró un cambio de régimen en Irán, y aseguró que "cerraría un acuerdo" con los iraníes.

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro... pero ya hemos tenido un cambio de régimen", aseveró, al destacar el número de dirigentes iraníes muertos en la guerra de un mes.

"Estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen", dijo Trump.

Con información de AFP

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