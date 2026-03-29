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El jefe de la Marina del Ejército de , Shahram Irani, afirmó el domingo que el estadounidense USS Abraham Lincoln será atacado si se pone a distancia de tiro.

"En cuanto el grupo aeronaval del USS Abraham Lincoln esté a tiro, vengaremos la sangre de los mártires del buque Dena lanzando diferentes tipos de misiles mar-mar", dijo en declaraciones recogidas por la televisión estatal, en referencia a la fragata iraní hundida por el 4 de marzo.

El presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf declaró que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales para siempre”, según medios estatales iraníes.

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También desestimó las conversaciones en como una tapadera después de que unos 2 mil 500 marines estadounidenses entrenados en desembarcos anfibios llegaran a Medio Oriente.

Según The Washington Post, que cita a responsables estadounidenses anónimos, el se prepara para llevar a cabo operaciones terrestres de varias semanas que no serían una invasión a gran escala sino incursiones en territorio iraní de las fuerzas especiales.

El jefe de la diplomacia estadounidense, , descartó la hipótesis el viernes, asegurando que los "objetivos" de guerra en Irán podrían alcanzarse sin el envío de tropas de tierra.

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Un de asalto anfibio, al frente de un grupo naval que incluye a unos 3 mil 500 marinos y soldados del cuerpo de Marines, llegó el viernes a la región.

"Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre", dijo Qalibaf.

Por su parte, la , un cuerpo paramilitar, advirtió en un comunicado que Irán consideraría a las universidades israelíes y a las sucursales de universidades estadounidenses en la región como “objetivos legítimos” si no se dan garantías de seguridad para las universidades iraníes, informaron medios estatales.

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Universidades estadounidenses, incluidas Georgetown, la Universidad de Nueva York y Northwestern, tienen campus en y .

“Si el gobierno de Estados Unidos quiere que sus universidades en la región sean eximidas, debería condenar el ” de universidades iraníes antes de las 12 del mediodía del lunes, aseguró la Guardia en un comunicado.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores Esmaeil Baqaei aseveró el sábado que decenas de universidades y centros de han sido alcanzados, entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad de Tecnología de Isfahán.

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Ambas partes en la guerra han amenazado con atacar instalaciones civiles, lo que según críticos podría ser un .

Paquistán acoge reunión

informó que los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto se reunieron en Islamabad sin participación de ni de Israel, días después de que el gobierno norteamericano ofreciera a Irán una “lista de acciones” de 15 puntos como marco para un posible acuerdo de paz. Los ministros tienen previsto volver a reunirse el lunes.

El egipcio Badr Abdelatty señaló que las reuniones buscaban abrir un “diálogo directo” entre Estados Unidos e , que durante la guerra se han comunicado en gran medida a través de mediadores. Tanto esta guerra como la de 12 días del año pasado comenzaron durante rondas de conversaciones indirectas.

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Funcionarios iraníes han rechazado el marco de Estados Unidos y descartaron públicamente la idea de negociar bajo presión. Aun así, Press TV, el brazo en inglés de la televisora estatal de Irán, informó la semana pasada que había redactado su propia propuesta de cinco puntos que pedía detener los asesinatos de funcionarios iraníes, garantías contra futuros ataques, reparaciones y el “ejercicio de soberanía sobre el ”.

Sin embargo, durante las conversaciones, Irán ha flexibilizado algunas restricciones a los buques comerciales que pasan por el estrecho, acordando a última hora del sábado permitir que otros 20 buques con bandera paquistaní transiten por el paso. “Envía una señal clara de que Irán sigue abierto a hacer negocios con el mundo, siempre que Estados Unidos abandone la coerción”, apuntó Asif Durrani, exembajador de Paquistán en Irán.

Un asesor de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, pidió que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra incluya “garantías claras” de que los contra los vecinos no se repetirán.

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Gargash sostuvo que el gobierno de Irán se ha convertido en “la principal amenaza” para la seguridad del y pidió compensación por los ataques contra infraestructura civil.

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