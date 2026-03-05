Ante el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se retomó un vuelo desde Emiratos Árabes Unidos a México.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos ha mantenido contacto permanente con la empresa aérea Emirates, desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

"El día de hoy la aerolínea confirmó que se pudo retomar un vuelo a nuestro país con escala en Barcelona, España", precisó.

Lee también EN VIVO Nueva jornada de ataques entre EU, Israel e Irán; sigue el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente este jueves

Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad física de las y los connacionales que se encuentran en la región, así como del acompañamiento necesario para un retorno seguro a nuestro país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro