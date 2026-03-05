Más Información

Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos

Benjamín Gil hace un llamado a México: No pido que dejen de ver futbol, pido que volteen al beisbol

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Ante el conflicto en , la Secretaría de Relaciones Exteriores () informó que se retomó un vuelo desde Emiratos Árabes Unidos a México.

La SRE, a cargo del canciller , indicó que la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos ha mantenido contacto permanente con la empresa aérea Emirates, desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

"El día de hoy la aerolínea confirmó que se pudo retomar un vuelo a nuestro país con escala en Barcelona, España", precisó.

Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad física de las y los connacionales que se encuentran en la región, así como del acompañamiento necesario para un retorno seguro a nuestro país.

