Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, indicó que como parte de su participación en “Southern Seas 2026”, el portaaviones USS Nimitz y los buques que lo acompañan, pertenecientes a la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos, se encuentran circunnavegando el continente sudamericano.

La embajada señaló que durante su tránsito frente a la costa del Pacífico mexicano, y mientras se encontraba en navegación, un grupo de invitados especiales de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Relaciones Exteriores acompañó al embajador Johnson en una visita a bordo.

Esta visita, destacó la embajada de Estados Unidos, "subraya la colaboración continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana, entre nuestros gobiernos, impulsada bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum".

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"Y demuestra un compromiso inquebrantable con la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental", agregó.

El embajador dijo también que la cooperación con nuestro país envía un mensaje claro: "Quienes busquen propagar la violencia y el veneno de los narcóticos ilícitos a nivel internacional enfrentarán la justicia mediante una coalición internacional de naciones que trabajan de manera conjunta contra amenazas comunes a nuestras poblaciones".

"Juntos somos más fuertes y los criminales no tendrán dónde esconderse. Ni por tierra, ni por aire, ni por mar", reiteró.

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Declaró el embajador que se tienen previstas actividades de cooperación y visitas a puertos con múltiples países, "lo que brinda una oportunidad única para que visitantes distinguidos de naciones socias observen de cerca las operaciones de un portaaviones estadounidense".

Agregó que ofrece a las fuerzas marítimas de la región una oportunidad para fortalecer la coordinación, la colaboración y la interoperabilidad con la Marina de Estados Unidos.

El diplomático estadounidense explicó que el Nimitz cuenta con "una destacada trayectoria" de más de 51 años apoyando misiones críticas a nivel mundial.

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"Su presencia en la región refleja una asociación moderna y dinámica entre los Estados Unidos y México, basada en la confianza, la cooperación y un compromiso compartido con la seguridad y la protección de nuestras poblaciones frente a amenazas comunes, incluido el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas", mencionó.

“Esperamos continuar con el legado de trabajo en equipo del Nimitz al colaborar y entrenar junto a nuestros socios regionales”, declaró el contralmirante Cassidy Norman, comandante a bordo del Nimitz.

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cdm