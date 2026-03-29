La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán cumplió un mes después de los ataques coordinados en la operación “Furia épica” y “Furia de León”, en donde falleció el ayatola Alí Jamenei, quien ya fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei.

Además, de acuerdo con el diario "The Washington Post", el Pentágono alista operaciones de muchas semanas en Irán, cuando Estados Unidos (EU) refuerza su postura en Medio Oriente.

El ejército israelí anunció que fue lanzado un nuevo misil desde Yemen hacia Israel, y añadió que sus sistemas de defensa aérea "están en acción para interceptar la amenaza".

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 09:55 AM Netanyahu ordena ocupar más territorio en el sur del Líbano El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo haber "ordenado ampliar aún más la zona de seguridad existente" en el sur del Líbano, anticipando una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino.

"He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera", añadió Netanyahu, que se comprometió a "cambiar radicalmente" la situación en el norte del país, zona fronteriza con el Líbano.

Mundo 09:26 AM Irán advierte que tropas de EU “quedarán quemadas” si hay invasión terrestre Un alto funcionario iraní advirtió el domingo que si Estados Unidos emprende una invasión terrestre sus tropas “quedarán quemadas”, mientras los principales diplomáticos de potencias regionales se reunieron el domingo en Pakistán con la esperanza de abrir conversaciones directas y poner fin a la guerra.

El presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf declaró que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales para siempre”, según medios estatales iraníes. También desestimó las conversaciones como una tapadera después de que unos dos mil 500 marines estadounidenses entrenados en desembarcos anfibios llegaran a Medio Oriente.





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Mundo 09:25 AM Irán denuncia un nuevo ataque israelí-estadounidense contra una Universidad en Isfahán Irán denunció este domingo un nuevo ataque israelí-estadounidense contra la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, por segunda vez en los últimos días y después de la ofensiva de la víspera contra la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán.

“La Universidad Tecnológica de Isfahán fue objetivo por segunda vez en una semana de los ataques salvajes del enemigo”, informó la Gobernación de Isfahán, según la agencia Mehr.





Mundo 09:25 AM Jerusalén se dirige a una Pascua judía y una Semana Santa discretas a la sombra de la guerra de Irán Los principales lugares sagrados de Jerusalén están cerrados y las familias se sienten abatidas y exhaustas antes de la Pascua judía y la Pascua cristiana, cuando la guerra con Irán entra en su quinta semana.

El ambiente contrasta de forma marcada con la primavera habitual, cuando los días más largos anuncian un periodo de reuniones familiares y una afluencia de turistas por las principales festividades judías y cristianas.





Mundo 09:24 AM Netanyahu justifica el bloqueo al patriarca latino en Jerusalén por motivos de "seguridad" El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó en motivos de seguridad que la Policía de Israel impidiera hoy a líder del catolicismo en Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, entrar al Santo Sepulcro en Jerusalén para oficiar la misa del Domingo de Ramos.

"Hoy, con una especial preocupación por su seguridad, la Policía de Jerusalén evitó al patriarca latino, cardenal Pizzaballa, celebrar misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. De nuevo, no hubo mala intención alguna", afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado difundido en la red social X.



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Mundo 08:49 AM Irán advierte que no habrá indulgencia para detenidos por traición, con pena de muerte El jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, advirtió este domingo de que los “traidores” y “vendepatrias” serán juzgados de forma inmediata y sin “indulgencia”, y podrían enfrentarse a la pena de muerte, en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

“La identificación de elementos traidores y su presentación ante el sistema judicial, así como su enjuiciamiento inmediato, desempeñan un papel muy importante en la garantía de la seguridad psicológica de la población”, afirmó el responsable judicial, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.





Mundo 08:49 AM Impacto de restos de un misil iraní causa fuga de materiales peligrosos al sur de Israel El impacto de restos de un misil iraní en una zona de industrias químicas en el sur de Israel provocó este domingo fugas de materiales peligrosos, que los Bomberos de Israel trabajan para contener, anunció el cuerpo en un comunicado.

"Los bomberos están trabajando directamente en los puntos de fuga para contener y sellar los contenedores dañados, al tiempo que llevan a cabo operaciones de vigilancia continuas", anunció este cuerpo de emergencia, que compartió imágenes del intenso incendio desatado en una de las fábricas de la zona de Neot Hovav, en el desierto del Néguev (sur de Israel)



Mundo 08:48 AM Dos drones ucranianos se estrellan en Finlandia y varios más invaden su espacio aéreo Dos drones ucranianos se estrellaron este domingo en el sureste de Finlandia y varios más invadieron el espacio aéreo del país nórdico, en un incidente que está siendo investigado por la autoridades finlandesas, según informó el Ministerio de Defensa.

Las autoridades detectaron en la mañana del domingo varios vehículos aéreos no tripulados volando a baja altura y a poca velocidad en la región sureste de Finlandia y desplegaron un caza F/A-18 Hornet para realizar tareas de inspección, según explicó el ministerio en un comunicado.





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Mundo 08:47 AM El Pentágono prepara una incursión terrestre que duraría semanas en Irán, según el Post El Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que duraría semanas, aunque el presidente Donald Trump aún analiza las opciones, reportó este domingo el Washington Post tras el despliegue de tres mil 500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra.

La posible operación terrestre no sería una "invasión a gran escala", sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales, indicó el diario con base en fuentes anónimas familiarizadas con los planes, que se han discutido "durante semanas".





Mundo 08:46 AM Arranca en Islamabad la reunión a cuatro bandas para intentar mediar entre Irán y EU Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto iniciaron este domingo en Islamabad una reunión para coordinar una estrategia de desescalada entre Irán y Estados Unidos.

El encuentro comenzó a las 17:20 hora local (12:20 GMT) en la sede del Ministerio de Exteriores paquistaní, apenas unos minutos después de que el país anfitrión mantuviera un contacto telefónico de última hora con Teherán.





Mundo 08:45 AM Mediadores se reúnen en Pakistán para conversaciones sobre el fin de la guerra con Irán Los principales diplomáticos de potencias regionales se reunieron el domingo en Pakistán para analizar cómo poner fin a los combates en Oriente Medio, aunque había pocas señales de progreso mientras Israel y Estados Unidos continuaban atacando a Irán, y Teherán respondía disparando misiles y drones en toda la región.

Pakistán indicó que los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto participaban en las conversaciones en Islamabad. El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif afirmó que él y el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantuvieron “amplias conversaciones” sobre las hostilidades regionales.



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