Washington.— El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer que aplazaba al 6 de abril su amenaza de destruir la infraestructura eléctrica de Irán, a petición de Teherán, e indicó que las negociaciones iban “muy bien”.

“De acuerdo con la petición del gobierno iraní (...) esta declaración sirve para anunciar que se suspende el periodo de destrucción de plantas de energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 pm (00H00 del martes 7)”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

“Las conversaciones continúan y, pese a las declaraciones erróneas de los Medios de Noticias Falsas y de otros, van muy bien”.

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El sábado, el presidente había dado primero 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas del país. El lunes, en un giro inesperado, anunció que ambos países habían iniciado negociaciones “muy buenas y fructíferas”, por lo que concedió un nuevo plazo, de cinco días, que vencía hoy.

Trump había sido preguntado por la prensa si planeaba extender de nuevo su ultimátum y respondió que eso dependería de lo que le aconsejaran sus negociadores: el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

“Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no”, declaró antes el mandatario. Según el presidente estadounidense, Irán está “suplicando llegar a un acuerdo” y habría dejado pasar a una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad.

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Witkoff afirmó que hay “fuertes indicios” de la “posibilidad” de llegar a un acuerdo con los iraníes.

El gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Paquistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo rechazó y presentó su contrapropuesta, con cinco condiciones.

Trump también aseguró que está muy “decepcionado con la OTAN” por su negativa a sumarse a su ofensiva junto a Israel contra Irán y subrayó: “Nos vamos a acordar, nos acordaremos dentro de unos meses, recuerden mis palabras. Nunca olvidaremos, como dice la expresión”. El mandatario estadounidense afirmó que las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán están “extremadamente” avanzadas respecto al calendario previsto.

“Calculamos que nos tomaría aproximadamente de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. A los 26 días, estamos extremadamente, realmente, muy avanzados”, declaró Trump en su primera reunión de gabinete desde el inicio del conflicto.

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Mientras, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes.

“La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval”, dijo Katz en un video. “El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado”, añadió.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que “anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene las manos manchadas de sangre y fue quien ordenó el cierre del estrecho de Ormuz”. Netanyahu advirtió que su Ejército continúa “atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní”.

A su vez, según el director general del organismo de control nuclear de la ONU, cualquier daño a la central nuclear iraní de Bushehr podría provocar un grave accidente radiológico que afectaría a una amplia zona de Irán y más allá. Bushehr contiene una gran cantidad de material nuclear, afirmó el director general tras los ataques reportados por Irán cerca de la instalación.

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El ejército israelí afirmó que requiere tropas adicionales para desplegarlas en el frente de Líbano donde combate al movimiento chiita Hezbolá y busca establecer una zona de amortiguación. El número total de personas muertas por los ataques israelíes en Líbano desde el estallido de la última guerra entre Israel y Hezbolá ha ascendido a mil 116, según informó el Ministerio de Sanidad libanés.

Mientras tanto, un grupo de buques —entre ellos el USS Tripoli— se acercaba a Medio Oriente con unos 2 mil 500 marines a bordo. Además, se ha ordenado el despliegue a la región de al menos mil paracaidistas de la 82 División Aerotransportada, entrenados para aterrizar en territorio hostil para asegurar territorio clave y aeródromos, reportó la agencia The Associated Press. Ali Bahreini, el principal enviado de Irán ante instituciones de la ONU en Ginebra, advirtió el jueves que cualquier intento de Estados Unidos e Israel de montar una invasión terrestre sería un “grave” error.

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