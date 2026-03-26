Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

"A petición del gobierno iraní, por la presente declaro que voy a aplazar 10 días el plazo para la destrucción de la central energética, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00 horas, hora del Este", publicó en sus redes sociales.

Trump dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

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El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

Este jueves insistió en ello. "Las negociaciones siguen en curso y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario difundidas por los medios de comunicación sensacionalistas y otros, están avanzando muy bien", publicó.

Este mismo jueves, Trump fue preguntado por la prensa si planeaba extender de nuevo su ultimátum y respondió que eso dependería de lo que le aconsejaran sus negociadores: el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

Petroleros y mercantes esperan en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. Foto: AP

"Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no", dijo.

Según el presidente estadounidense, Irán está "suplicando llegar a un acuerdo" y habría dejado pasar a una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad.

El gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Paquistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo ha rechazado.

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Wall Street cerró en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 1%, mientras los inversores siguen de cerca las noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 45.960 puntos, el selectivo S&P 500 retrocedió un 1.74%, hasta los 6.477 enteros, y el tecnológico Nasdaq perdió un 2.38%.

En otros mercados, el oro bajó 4%, hasta los 4 mil 359 dólares la onza, y la plata retrocedió un 7%, hasta los 67.31 dólares.

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