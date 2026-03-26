Más Información

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"

IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"

Tensión en la frontera de Nogales; denuncian ingreso de militares de EU

Tensión en la frontera de Nogales; denuncian ingreso de militares de EU

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Diputado del PAN anuncia denuncia penal contra cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero; pide a la UIF investigar

Diputado del PAN anuncia denuncia penal contra cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero; pide a la UIF investigar

FGR pedirá deportación de esposa de César Duarte de EU a México; aún no hay investigación abierta, dice

FGR pedirá deportación de esposa de César Duarte de EU a México; aún no hay investigación abierta, dice

Revocación de mandato, plurinominales y financiamiento a partidos, las diferencias entre el Plan A y B; esto fue lo que se aprobó

Revocación de mandato, plurinominales y financiamiento a partidos, las diferencias entre el Plan A y B; esto fue lo que se aprobó

Imputan feminicidio a menor que atacó a maestras en Michoacán; también enfrenta cargos por armas

Imputan feminicidio a menor que atacó a maestras en Michoacán; también enfrenta cargos por armas

Tras coreografía de alumnos de Bachilleres con réplicas de armas, Colegio rechaza apología del delito; pide privilegiar valores positivos

Tras coreografía de alumnos de Bachilleres con réplicas de armas, Colegio rechaza apología del delito; pide privilegiar valores positivos

El presidente prohibió el jueves a las compañías contratistas del gobierno de tener políticas internas para combatir el racismo y el sexismo.

La firma de una orden ejecutiva, que entrará en vigencia en 30 días, es la última movida de Trump contra las políticas de , equidad e inclusión (DEI).

El presidente republicano y sus seguidores de extrema derecha creen que las medidas de diversidad deja a profesionales estadounidenses por fuera de trabajos en los que se contratan a personas de minorías.

Lee también

Las compañías que ahora esperen contratar con el gobierno tendrán que incluir en los acuerdos una cláusula de siete párrafos en la que se comprometan a que "el contratista no participará en ninguna actividad de DEI que sea racialmente discriminatoria".

"Mi administración ha hecho un progreso significativo para terminar la discriminación racial en la sociedad estadounidense, incluidas las llamadas actividades de 'diversidad, equidad e inclusión'", escribió Trump en la orden.

Aseguró que estas políticas aumentan los costos para los empleadores, quienes luego los trasladan al gobierno federal al presentar ofertas para contratos.

Lee también

Poco después de regresar a la Casa Blanca, Trump puso en licencia remunerada a los empleados federales de Estados Unidos que trabajaban en oficinas de diversidad, tras ordenar el cierre de esos programas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sonará tu celular? Simulacro Nacional 2026 enviará alerta masiva: fecha, hora y cómo activar el mensaje oficial. Foto: Especial

¿Sonará tu celular? Simulacro Nacional 2026 enviará alerta masiva: fecha, hora y cómo activar el mensaje oficial

Visa americana. Foto: ChatGPT

La ciudad donde puedes encontrar citas de visa americana en menos de un mes (primera vez)

Foto: AFP

Cruces a México en Semana Santa: horarios de garitas en la frontera México–USA y rutas para evitar filas

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo. Foto: Especial / Netflix

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)