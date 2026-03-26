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El presidente estadounidense Donald Trump declaró a Fox News haber recibido un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el que se le informaba de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, es gay.
Cuando el presentador de Fox News, Jesse Watters, le preguntó: "¿Le dijo la CIA que el ayatolá Jr. es gay?", Trump respondió: "Bueno, sí lo dijeron, pero no sé si fueron sólo ellos. Creo que mucha gente lo dice. Lo cual le supone un mal comienzo en ese país".
Trump no indicó qué pruebas respaldaban la afirmación de la CIA. La homosexualidad es ilegal en Irán, país que considera las relaciones entre personas del mismo sexo una violación de los valores islámicos, castigada según la ley islámica, sharia.
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El New York Post había reportado que Trump había sido informado sobre el asunto. Trump ya había cuestionado si el nuevo líder supremo de Irán seguía con vida tras los ataques estadounidenses.
Trump añadió a Fox News que los iraníes están "aterrorizados" de salir a las calles. "Un bando tiene armas, y tienen armas muy peligrosas... y lo que hacen es disparar. La gente es valiente, pero no lo es cuando ve cómo matan a tiros a diestra y siniestra".
"Todo empezó con las mujeres hace aproximadamente un año. Había 250 mil mujeres. Había mujeres a las que les disparaban entre los ojos con francotiradores", dijo, refiriéndose aparentemente a las protestas de Mujeres, Vida y Libertad que tuvieron lugar en Irán hace tres años y medio, no el año pasado.
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