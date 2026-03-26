Más Información

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista en Monterrey, junto a Samuel García

Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista en Monterrey, junto a Samuel García

Bolivia da el primer paso rumbo a la Copa del Mundo al derrotar a Surinam

Bolivia da el primer paso rumbo a la Copa del Mundo al derrotar a Surinam

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Diputado del PAN anuncia denuncia penal contra cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero; pide a la UIF investigar

Diputado del PAN anuncia denuncia penal contra cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero; pide a la UIF investigar

FGR pedirá deportación de esposa de César Duarte de EU a México; aún no hay investigación abierta, dice

FGR pedirá deportación de esposa de César Duarte de EU a México; aún no hay investigación abierta, dice

Revocación de mandato, plurinominales y financiamiento a partidos, las diferencias entre el Plan A y B; esto fue lo que se aprobó

Revocación de mandato, plurinominales y financiamiento a partidos, las diferencias entre el Plan A y B; esto fue lo que se aprobó

Imputan feminicidio a menor que atacó a maestras en Michoacán; también enfrenta cargos por armas

Imputan feminicidio a menor que atacó a maestras en Michoacán; también enfrenta cargos por armas

Tras coreografía de alumnos de Bachilleres con réplicas de armas, Colegio rechaza apología del delito; pide privilegiar valores positivos

Tras coreografía de alumnos de Bachilleres con réplicas de armas, Colegio rechaza apología del delito; pide privilegiar valores positivos

El presidente estadounidense, , dijo este jueves que ordenará al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagar sus sueldos a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para poner fin al caos que se vive en los aeropuertos.

En una publicación en su red, Truth Social, acusó a los "demócratas de la izquierda radical" y al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, de estar "DEL LADO DE LOS EXTRANJEROS ILEGALES CRIMINALES, Y NO DEL PUEBLO ESTADOUNIDENSE".

Se quedó de que los demócratas se niegan a aprobar el financiamiento para la aplicación de la ley migratoria "a menos que los republicanos acepten sus Políticas de Fronteras Abiertas, lo que nunca, nuca, ocurrirá de nuevo". Insistió en sus acusaciones, sin pruebas, de que las políticas demócratas "casi destruyeron nuestro país, permitiendo que 25 personas provenientes de prisiones, instituciones de salud menta, traficantes, miles de asesinos, entraran a nuestro país".

Lee también

Ante lo que calificó como "crisis nacional creada por los demócratas", Trump adelantó que usará su autoridad y firmará "una orden para instruir al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que inmediatamente pague a nuestros agentes de la TSA, a fin de resolver esta Situación de Emergencia y detener rápidamente el Caos creado por los Demócratas en los Aeropuertos".

Trump no explicó bajo qué autoridad dará esa orden, ni dio más detalles. Reconoció que "no será fácil de hacer, ¡pero lo haré!". Agradeció a los agentes de la TSA y a los del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuyo despliegue ordenó para intentar controlar el caos en los aeropuertos, "por la increíble ayuda que nos han dado". Subrayó que no permitirá que "los demócratas de la izquierda radical sigan tomando a nuestro país como rehén".

El DHS está sometido a un cierre parcial administrativo desde hace casi seis semanas tras haber sido imposible llegar a un acuerdo para su financiación como consecuencia del choque entre demócratas y republicanos por las discrepancias en política migratoria.

Lee también

El bloqueo del DHS ha afectado entre otros a los trabajadores de la TSA. Las bajas en el personal de esa división rondan el 40% por la suspensión de sus pagos.

El despliegue de agentes del ICE no ha conseguido reducir las largas colas que se están registrando en los aeropuertos, al menos en todos los casos, provocando malestar entre los viajeros por la dificultad para prever con cuánta antelación presentarse. Hay usuarios que han denunciado haber perdido vuelos por estas colas.

Los demócratas insisten en cambios a la aplicación de las leyes migratorias y a las operaciones de deportación masiva del gobierno de Trump tras la muerte de dos ciudadanos en Minneapolis a manos de agentes federales durante protestas contra las redadas de inmigración. Los republicanos se niegan a ello.

Con información de agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sonará tu celular? Simulacro Nacional 2026 enviará alerta masiva: fecha, hora y cómo activar el mensaje oficial. Foto: Especial

¿Sonará tu celular? Simulacro Nacional 2026 enviará alerta masiva: fecha, hora y cómo activar el mensaje oficial

Visa americana. Foto: ChatGPT

La ciudad donde puedes encontrar citas de visa americana en menos de un mes (primera vez)

Foto: AFP

Cruces a México en Semana Santa: horarios de garitas en la frontera México–USA y rutas para evitar filas

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo. Foto: Especial / Netflix

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)