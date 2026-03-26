El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que ordenará al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagar sus sueldos a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para poner fin al caos que se vive en los aeropuertos.

En una publicación en su red, Truth Social, Trump acusó a los "demócratas de la izquierda radical" y al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, de estar "DEL LADO DE LOS EXTRANJEROS ILEGALES CRIMINALES, Y NO DEL PUEBLO ESTADOUNIDENSE".

Se quedó de que los demócratas se niegan a aprobar el financiamiento para la aplicación de la ley migratoria "a menos que los republicanos acepten sus Políticas de Fronteras Abiertas, lo que nunca, nuca, ocurrirá de nuevo". Insistió en sus acusaciones, sin pruebas, de que las políticas demócratas "casi destruyeron nuestro país, permitiendo que 25 personas provenientes de prisiones, instituciones de salud menta, traficantes, miles de asesinos, entraran a nuestro país".

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Ante lo que calificó como "crisis nacional creada por los demócratas", Trump adelantó que usará su autoridad y firmará "una orden para instruir al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que inmediatamente pague a nuestros agentes de la TSA, a fin de resolver esta Situación de Emergencia y detener rápidamente el Caos creado por los Demócratas en los Aeropuertos".

Trump no explicó bajo qué autoridad dará esa orden, ni dio más detalles. Reconoció que "no será fácil de hacer, ¡pero lo haré!". Agradeció a los agentes de la TSA y a los del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuyo despliegue ordenó para intentar controlar el caos en los aeropuertos, "por la increíble ayuda que nos han dado". Subrayó que no permitirá que "los demócratas de la izquierda radical sigan tomando a nuestro país como rehén".

El DHS está sometido a un cierre parcial administrativo desde hace casi seis semanas tras haber sido imposible llegar a un acuerdo para su financiación como consecuencia del choque entre demócratas y republicanos por las discrepancias en política migratoria.

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El bloqueo del DHS ha afectado entre otros a los trabajadores de la TSA. Las bajas en el personal de esa división rondan el 40% por la suspensión de sus pagos.

El despliegue de agentes del ICE no ha conseguido reducir las largas colas que se están registrando en los aeropuertos, al menos en todos los casos, provocando malestar entre los viajeros por la dificultad para prever con cuánta antelación presentarse. Hay usuarios que han denunciado haber perdido vuelos por estas colas.

Los demócratas insisten en cambios a la aplicación de las leyes migratorias y a las operaciones de deportación masiva del gobierno de Trump tras la muerte de dos ciudadanos en Minneapolis a manos de agentes federales durante protestas contra las redadas de inmigración. Los republicanos se niegan a ello.

Con información de agencias

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