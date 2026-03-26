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Los Ángeles, 26 mar.- La Administración del presidente de EU, Donald Trump, anunció este jueves una investigación contra por permitir el traslado de mujeres transgénero a prisiones femeninas, en medio de acusaciones de que esta práctica podría poner en riesgo a otras reclusas y violar la Constitución.

El Departamento de Justicia anunció, en un comunicado de prensa, que también investigaría al estado de Maine por circunstancias similares, refiriéndose a las como "hombres".

"Mantener a los hombres fuera de las cárceles de mujeres no solo es de sentido común, sino que es una cuestión de seguridad y derechos constitucionales", declaró la fiscal general Pam Bondi.

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El escrito asegura que en California ha habido denuncias "de agresiones sexuales, violación, voyeurismo y un clima generalizado de intimidación sexual debido a la presencia de hombres en la prisión de mujeres", en dos cárceles del estado.

En 2020, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la Ley del Senado 132, que otorga a las personas transgénero, no binarias e intersexuales internadas en prisiones estatales el derecho a ser alojadas en instalaciones para hombres o mujeres.

La ley, promulgada en 2021, ha tenido una aplicación limitada. Según datos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, de los mil 28 reclusos alojados en prisiones masculinas que han solicitado ser trasladados a centros femeninos, solo 47 solicitudes han sido aprobadas, mientras que 132 han sido denegadas.

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En contraste, entre los reclusos en prisiones femeninas que han solicitado su traslado a centros masculinos, un total de 84, siete solicitudes han sido aprobadas y 12 rechazadas.

En paralelo, la Administración Trump ha impulsado desde 2025 una serie de medidas contra las personas transgénero. El 20 de enero de ese año firmó una orden ejecutiva que establece que el Gobierno federal solo reconocerá dos sexos, masculino y femenino, en documentos oficiales, además de promover limitaciones en ámbitos como el servicio militar.

Asimismo, ha criticado de forma recurrente a las mujeres trans en actos públicos, como en un mitin en febrero de 2026, donde cuestionó su participación en deportes femeninos y su acceso a espacios exclusivos para mujeres.

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desa/rmlgv

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