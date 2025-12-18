Más Información
Anulan criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú; reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo
Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma
Primer ministro de Canadá asegura que Trump no le ha planteado abandonar el T-MEC; solo "revisarlo y ajustarlo", dice
Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos
Sheinbaum reacciona a sanciones de EU contra "El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima; congelamiento de cuentas no es nuevo, dice
Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"
Washington. El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció fuertes restricciones a la atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años, que buscarían cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan estos tratamientos.
“Hoy, estamos tomando seis acciones decisivas, guiadas por la ciencia de más alto nivel y la Orden Ejecutiva de la primera semana (del segundo mandato) del presidente Trump, para proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica”, dijo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en una rueda de prensa.
EU busca prohibir que personas trans posean armas, reporta CNN; asegura es "mientras se encuentren inestables y enfermas"
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]