Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Juez federal concede suspensión provisional al América; partidos podrán realizarse con público en el Estadio Ciudad de los Deportes

Giorgio Armani: la trágica historia de amor que lo marcó para siempre; "una parte de mí murió"

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

Manifestantes acuden a "nueva Corte" para que resuelvan sus demandas; "les dimos el voto, es la casa del pueblo", dicen

Se reúne Alejandro Moreno con congresista del Partido Republicano en EU; "siempre a favor de construir la mejor relación", dice

Por tormenta tropical Lorena, AICM alerta de posibles afectaciones en vuelos; sugiere a usuarios contactar a aerolíneas

En rodada convocada por Sandra Cuevas se aplicó el Reglamento de Tránsito: Pablo Vázquez; niega que acción haya sido contra exalcaldesa

Niño sufre quemaduras de tercer grado por reto viral en Yucatán; se roció alcohol y se prendió fuego

Washington.- La está buscando las vías legales para prohibir que tengan acceso a armas, según informó este jueves la cadena CNN.

Altos funcionarios del tendrían sobre la mesa una propuesta para limitar el derecho a portar armas de fuego a personas trans.

Esta decisión busca "garantizar que las personas con enfermedades mentales que sufren disforia de género no puedan obtener armas de fuego mientras se encuentren inestables y enfermas", según declaró un funcionario del Departamento de Justicia a CNN.

En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la disforia de género como una enfermedad mental y la catalogó como una "condición relativa a la salud sexual".

Sin embargo, la Administración del presidente Trump necesitaría argumentar esta iniciativa porque la ley federal exige que un juez declare a una persona "deficiente" mental antes de privarla de su derecho a poseer armas de fuego.

La propuesta está en conversaciones preliminares pero se basa en una idea que ha sido alimentada en medios conservadores desde la semana pasada, después de que ejecutara un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis que dejo dos niños muertos, antes de quitarse la vida.

Foto: iStock/Archivo
Foto: iStock/Archivo

Según varios medios que accedieron a documentos judiciales, Westman cambió legalmente su nombre de Robert a Robin Westman, porque "se identificaba como mujer y quería que su nombre reflejara esa identificación", pero las autoridades no lo confirmaron.

Tras un aluvión de comentarios, el alcalde de la ciudad de Minneapolis, Jacob Frey, exigió que cesaran los ataques contra la comunidad.

"Cualquiera que esté aprovechando esta situación para demonizar a nuestra comunidad trans o a cualquier otra comunidad, ha perdido su sentido de la humanidad común", dijo Frey.

Funcionarios del Gobierno Trump también emitieron comentarios directos contra las personas trans después del tiroteo; como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem, quien usó, en sus redes sociales, calificativos peyorativos contra el atacante por haber cambiado su nombre años atrás.

Durante sus primeros nueve meses en el poder, Trump ha emitido diferentes ordenes ejecutivas contra la comunidad trans y sus miembros.

La primera de estas medidas fue el 20 de enero, día de su retorno al poder, cuando el mandatario republicano pidió que se reconocieran únicamente dos sexos y una semana después prohibió que personas trans pudieran prestar el , al alegar que identificarse con un género diferente al asignado al nacer "afecta la cohesión, la efectividad y los estándares militares".

Otra de las medidas de Trump contra el colectivo en mención fue la de prohibir que mujeres y niñas trans participen en deportes en ligas o circuitos que reciben fondos estatales y pidió a distintas instituciones atléticas que se revoquen los récords establecidos por personas transgénero.

