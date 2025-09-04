Un yate de lujo volcó y se hundió apenas unos momentos después de ser inaugurado. Las imágenes que recorren el mundo son impactantes y muestran cómo el barco tuvo problemas apenas instantes después de zarpar y poco a poco se hundió en el mar.

El incidente tuvo lugar frente a la costa de Zonguldak, un popular lugar turístico en el norte de Turquía.

El barco, llamado Dolce Vento, está valuado en 40 millones de liras turcas, que equivalen a poco más de 1 322 millones de pesos argentinos. El mismo había sido construido en un astillero de la zona hacía apenas cinco meses y era considerado prácticamente nuevo.

El día de la inauguración, la embarcación fue puesta en el agua sin mayores inconvenientes, pero la situación cambió a los pocos minutos. Tras avanzar unos 200 metros mar adentro, comenzó a escorarse de manera repentina y generó preocupación entre los presentes.

Aunque intentaron maniobrar para estabilizarlo, los esfuerzos claramente no alcanzaron: en cuestión de minutos se dio vuelta y terminó hundiéndose ante la mirada atónita de quienes estaban en la costa y lograron filmar el increíble momento.

De acuerdo con información brindada por el medio británico The Sun, a bordo viajaban el propietario del yate, el capitán y dos tripulantes. Al ver que se inclinaba cada vez más, todos decidieron tirarse al agua. Consiguieron nadar hasta la orilla y mantenerse a salvo, sin que se registraran heridos de gravedad.

Los primeros reportes señalaron que el naufragio podría estar vinculado a una falla de ingeniería, aunque no se descartan otras posibilidades. Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Costera turca junto con especialistas del astillero, quienes ya iniciaron una investigación para determinar con precisión qué provocó el siniestro.

🇹🇷 | ¡Todos al aguaaaa! — Un yate de lujo valorado en casi un millón de dólares se hundió a los 15 minutos de su primer viaje en Zonguldak, Turquía, obligando al dueño y la tripulación a saltar al mar. pic.twitter.com/S16vCG6wPt — UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2025

Menos de 15 minutos duró el "viaje inaugural" de yate de lujo en Turquía

Lo cierto es que todo ocurrió en cuestión de segundos. La embarcación comenzó a inclinarse de manera alarmante y enseguida quedó claro que estaba a punto de volcar. Finalmente, apenas 15 minutos después de su viaje inaugural, terminó por hundirse bajo la superficie.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que sucede un hecho de estas características. Un año atrás se hundió el velero Bayesian al este de Palermo, en Italia. Sin embargo, fue luego de que la embarcación naufragara violentamente frente a las costas de Santa Flavia.

Se trata de Bayesian, una embarcación de lujo de bandera británica, que llevaba 22 pasajeros a bordo y que se hundió en mar Mediterráneo durante la madrugada, luego de atravesar condiciones climáticas adversas, producto de un tornado que impactó al noroeste de Sicilia. La misma era famosa por contar con un mástil de aluminio de 75 metros, el más alto del mundo para navegación a vela y porque contaba con una zona de asientos en la proa que se podía convertir en una terraza de cristal completamente cerrada.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc