Muere Terence Stamp a los 87 años; ¿qué papeles protagonizó el actor británico y dónde ver?

Este fin de semana el mundo del cine se encuentra de luto, pues el medio inglés Reuters confirmó la muerte de Terence Stamp, escritor y actor británico que dio vida al archienemigo de Superman, el General Zod.

La noticia fue compartida este domingo 17 de agosto por la familia del actor, quienes solicitaron al público privacidad en este momento de duelo y afirmaron que el legado que Stamp dejó en este plano seguirá siendo recordado por miles de fanáticos.

"Deja una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", declaró la familia para Reuters. No obstante, no se precisó la causa de su fallecimiento.

El actor británico dio vida al General Zod, el archienemigo de Superman en 1978 y 1980. Foto: Redes Sociales @Classicbritcom

¿Quién era Terence Stamp?

Nacido en East End de Londres, Reino Unido, el 22 de julio de 1938, Stamp ganó fama y popularidad rápidamente durante la década de 1960, por su buena apariencia y su impoluta forma de vestir, convirtiéndose en un referente del movimiento cultural Swinging London.

Testigo viviente de la Segunda Guerra Mundial, Stamp dejó sus estudios para trabajar en la publicidad, donde posteriormente obtuvo una beca en la "Academia de Arte Dramático Webber Douglas", iniciando así su formación como actor profesional.

¿Qué papeles protagonizó el actor Terence Stamp?

Hijo mayor del fogonero de un barco, Stamp se dedicó a construir una carrera en el mundo de la actuación, con producciones que tuvieron gran impacto en Europa y Hollywood, posicionándose como una de las figuras más prometedoras de la pantalla grande.

Terence Stamp dio vida a Freddie Clegg en la cinta de "El Coleccionista" y a William Wyler en la película italiana "Teorema". Foto: Redes Sociales

Stamp realizó su debut en 1962 con su participación en el drama protagonizado por Peter Ustinov, "Billy Budd", por la cuál ganó una nominación a mejor actor de reparto por el Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocido popularmente como "Premio Óscar".

Años más tarde incursionó en más producciones de cine, entre ellas la adaptación de la novela de John Schlesinger "Far From the Madding Crowd", así como en la primera cinta del director Ken Loach en 1967, titulada "Poor Cow". Así mismo, en 1968 participó en la película italiana "Teorema", del director Pier Paolo Pasolini. Además, interpretó al personaje de Freddi Clegg en la aclamada cinta de suspenso "El coleccionista" en 1965.

Entre las películas más recientes, destaca su participación en la cinta "Operación Valquiria" con el actor Tom Cruise en 2008, así como en el filme "Los agentes del destino" con Matt Damon y Emily Blunt en 2011, además de algunas cintas dirigidas por Tim Burton, como "Miss Peregrine y los niños peculiares" en 2016.

También destaca su participación en el filme musical "Las Aventuras de Priscilla, reina del desierto", donde interpretó a la drag queen "Bernadette", junto a Hugo Weaving, Guy Pearce y Bill Hunter. Sin embargo, su papel más importante fue para la película de Superman en 1978 y Superman II en 1980, protagonizadas por Christopher Reeve, donde dio vida al archienemigo del hombre de acero, el General Zod.

Finalmente, cientos de seguidores de los proyectos de Stamp se despidieron de él en redes sociales, recordando con cariño sus increíbles interpretaciones, que sin duda alguna dejaron marca en el mundo del cine. Algunos de estos títulos pueden verse en plataformas streaming como MUBI o Prime Video, donde puedes adquirirlas o rentarlas a un precio accesible.

