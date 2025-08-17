¿Qué se celebra el 17 de agosto?; conoce las efemérides más destacadas del día

El 17 de agosto podría parecer una fecha como cualquier otra, sin embargo, está lleno de fechas importantes para México y el mundo.

Desde el Día Nacional de las Abejas hasta el nacimiento del icónico actor y comediante estadounidense Robert de Niro, conoce cuales son las efemérides más destacadas de este domingo 17 de agosto.

Un día como hoy nació Robert de Niro. Foto: Valery HACHE / AFP.

¿Qué pasó un día como hoy?; conoce las efemérides del 17 de agosto

Día Nacional de las Abejas

El Día Nacional de las Abejas se conmemora cada 17 de agosto, con la intención de recalcar el valor ambiental, social y económico de la especie. Esta fecha pretende visibilizar el trabajo que realizan las abejas en la naturaleza y reconocer su importancia para el balance y mantenimiento de la cadena alimenticia y del medio ambiente.

Este día fue instaurado en el 2017 por la Cámara de Senadores con la intención de que el gobierno, la sociedad, las instituciones y organizaciones, etc., realicen esfuerzos y acciones para conservar y proteger a las poblaciones de abejas en el país, así como asegurar la permanencia de su labor, sus servicios y sus productos.

Veterinarias especialistas en abejas. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

Día Mundial del Peatón

Cada 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón, el objetivo del día es difundir información sobre la cultura vial del peatón, promover los espacios públicos adecuados para esta forma de movilidad en las ciudades y recordar las obligaciones que implica transportarse a pie.

El origen de esta conmemoración se remonta al año 1897, cuando en Londres, Inglaterra, ocurrió el primer incidente de tráfico, que dejó a una víctima peatonal. La joven se llamaba Bridget Driscoll y fue arrollada por un coche.

Día Internacional de la Enfermedad de Coats

Este 17 de agosto también se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad de Coats, una enfermedad poco frecuente que genera pérdida progresiva de la visión, especialmente en niños y jóvenes; también es conocida como Síndrome de Retinitis Exudativa.

La instauración de este día pretende concienciar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de esta patología rara. Esta enfermedad crónica se caracteriza por la pérdida lenta y progresiva de la visión unilateral.

Día Nacional del Médico Veterinario Zootecnista

Este domingo, también se celebra a los médicos veterinarios zootecnistas en México; la fecha pretende reconocer el trabajo de estos especialistas, que tienen el propósito natural de preservar la vida de todas las especies.

Se estableció el 17 de agosto, ya que en esta fecha se fundó la primera escuela de veterinaria en el país. De acuerdo con la UNAM, en 1853 por decreto del presidente Antonio López de Santa Anna, se estableció una escuela de veterinaria agregada a la de agricultura que existía en el Colegio Nacional de San Gregorio y que a partir de ese momento tendría el nombre de Colegio Nacional de Agricultura.

Médico veterinario de Oaxaca. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Otras efemérides destacadas:

1943: Nació el actor estadounidense Robert De Niro.

2008 : El nadador estadounidense, Michael Phelps, se convirtió en la primera persona en ganar ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos.

2016: Murió el cineasta canadiense, Arthur Hiller.

2017: Fallecieron 16 personas en los atentados terroristas que se produjeron en Barcelona y Cambrils, España.

