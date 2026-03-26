"Dormir se hace muy difícil": Última entrevista de Noelia Castillo Ramos; joven recibirá la eutanasia este jueves

Este jueves 26 de marzo fue el día elegido por Noelia Castillo Ramos, la joven oriunda de Barcelona, para completar la eutanasia tras 20 meses de lucha judicial contra su padre. En este marco, la catalana de 25 años habló por primera y última vez con los medios en una entrevista en la que contó su historia y los motivos que la llevaron a tomar la decisión de terminar con su vida.

Luego de meses de controversia, Castillo Ramos consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avale su deseo y rechace la petición de su padre de frenar su muerte asistida.

En la charla de media hora—que se publicó el miércoles— con el medio español Antena 3, la joven anticipó que este jueves 26 de marzo se realizará el procedimiento. “No lo dudé, lo tenía muy claro desde el principio”, aseguró al analizar su decisión.

“El dormir se me hace muy difícil. Tengo dolor de espalda, de piernas”, enumeró entre las razones que la llevaron a tomar su decisión. “Siempre me he sentido sola, nunca empatizaron conmigo“, añadió y sumó: ”Antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro. No tenía metas, objetivos, ni nada. Dos intentos de suicidio con pastillas, después me ingresó mi madre en el primer psiquiátrico (...) No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada”.

Está previsto que la eutanasia se administre a la joven a las 14 (hora argentina) en el centro Sant Camil, de Sant Pere de Ribes, Barcelona. Desde anoche Noelia se encuentra en el hospital, acompañada por sus familiares.

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"Quiero irme en paz y dejar de sufrir”

La joven también se refirió al conflicto con su familia y defendió su postura frente a la falta de acompañamiento: “Nadie de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”.

“Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, afirmó.

Luego sumó: “No me gusta por qué camino va el mundo, la sociedad. Prefiero desaparecer, es cada vez peor. Dijeron muchas cosas incorrectas, ignoran todo sobre mí y mi caso. Yo no estoy en la cama postrada; yo me levanto, me ducho yo sola, me maquillo sola, me organizo“.

Y agregó: “Siempre he pensado que quiero morirme guapa, me pondré el vestido más lindo que tengo y me maquillaré. No quiero a nadie dentro, no quiero que me vean cerrando los ojos”. La joven relató cómo será el momento: recibirá anestesia y luego la inyección que terminará con su vida.

En un relato que incluyó abusos psicológicos, sexuales e intrafamiliares, Noelia recordó años de consumo de estupefacientes, trastornos, maltrato, medicaciones e internaciones psiquiátricas: “Por fin lo he conseguido y a ver si por fin puedo descansar. No puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza".

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A horas de la eutanasia, el padre de Noelia Castillo Ramos presentó un último recurso judicial y se lo rechazaron

Atan solo horas de que Noelia reciba la eutanasia, su padre, quien nunca estuvo de acuerdo con su decisión, presentó un último recurso para paralizar el procedimiento y someter a la mujer a un tratamiento psiquiátrico, pero fue rechazado.

A través de Abogados Cristianos, el padre pidió paralizar la eutanasia y adoptar medidas cautelares para garantizar atención médica. El argumento utilizado se ampara en que la ley vigente en España no exige tratamiento previo y por esto piden la implementación de protocolos obligatorios en salud mental antes de autorizar el procedimiento.

Sin embargo, el Juzgado de Barcelona rechazó el recurso este jueves. La magistrada indicó que el progenitor “carece de potestad para adoptar las medidas que se solicitan, habiéndose dictado por los tribunales competentes las decisiones oportunas que, evidentemente, este órgano no puede modificar”.

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La Justicia precisó además que paralizar su muerte asistida “afectaría sus derechos fundamentales y le podría producir una situación de indefensión”.

Según publicó el medio español ABC, en cuanto a la capacidad de Noelia para tomar su decisión, la jueza recordó que la cuestión ya fue resuelta ”tanto en la vía administrativa como en la judicial, por cuya razón no cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico".

Los informes médicos a los que se hizo alusión tienen que ver con los estudios que avalaron que la joven tiene capacidad para tomar decisiones de forma “libre y autónoma”, pese a que padece un trastorno límite de la personalidad.

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