Más Información

Reforma electoral abrirá a partidos consulta popular

Reforma electoral abrirá a partidos consulta popular

Venezuela anuncia las primeras excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía; 379 personas serán liberadas

Venezuela anuncia las primeras excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía; 379 personas serán liberadas

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

Piden cambio mayor en INM, no sólo el nombre

Piden cambio mayor en INM, no sólo el nombre

Lengua Zapoteca, en peligro de extinción

Lengua Zapoteca, en peligro de extinción

Dan 8 años a "El Bad Boy", pionero en drones con explosivos para Cártel de Santa Rosa de Lima

Dan 8 años a "El Bad Boy", pionero en drones con explosivos para Cártel de Santa Rosa de Lima

Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Fiscal de Jalisco confirma desaparición de hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima

Fiscal de Jalisco confirma desaparición de hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima

Sepultan a estudiante asesinada en ataque en Guerrero

Sepultan a estudiante asesinada en ataque en Guerrero

Denuncian caso de amenazas contra menor

Denuncian caso de amenazas contra menor

Teherán.- Irán probó un nuevo misil naval de defensa aérea de largo alcance, denominado "Sayyad-3G", durante los ejercicios de la Armada de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, informaron los medios iraníes.

El "Sayyad-3G" fue lanzado desde el buque de guerra "Shahid Sayyad Shirazi" en los ejercicios navales "Control Inteligente del Estrecho de Ormuz", realizados por la Armada de la Guardia el lunes y martes en la zona, según informó la agencia Mehr.

De acuerdo con las autoridades iraníes, el "Sayyad-3G" cuenta con un alcance de hasta 150 kilómetros, lo que le permite crear un “perímetro defensivo” aéreo alrededor del buque, y es capaz de interceptar cazas, drones de gran altitud, aviones de patrulla marítima, aeronaves de apoyo y ciertos misiles de crucero.

Lee también

Las maniobras fueron realizadas en el estratégico estrecho de Ormuz, en un contexto marcado por el aumento de tensiones con Estados Unidos y la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Según los medios iraníes, el sistema utiliza lanzadores verticales (VLS), lo que “proporciona cobertura de 360 grados sin necesidad de reorientar el armamento, reduce el tiempo de reacción y permite disparos consecutivos frente a ataques múltiples”.

Trump considera posibles "ataques limitados" contra Irán

El anuncio de la prueba del misil se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera el viernes que está considerando posibles ataques limitados contra Irán para presionarlo a sellar un acuerdo nuclear que, según Washington, debe incluir la limitación de los misiles balísticos iraníes, algo que Teherán rechaza.

Trump habló de un plazo de 10 a 15 días para la firma de un pacto, tras sendas rondas de negociaciones indirectas bajo mediación de Omán, celebradas en Mascate y Ginebra los días 6 y 17 de febrero.

En la ronda de negociaciones de Ginebra, el martes pasado, Teherán anunció que se había alcanzado un consenso sobre unos “principios rectores” de un acuerdo, mientras que Washington reconoció avances, pero afirmó que los iraníes “aún no están dispuestos a reconocer” líneas rojas establecidas por Trump.

Lee también

Anoche, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo en una entrevista con la cadena estadounidense MSNBC que en los próximos dos o tres días presentará el borrador de un posible acuerdo con EU.

Sin embargo, advirtió que, si Estados Unidos usa “el lenguaje de la fuerza”, Irán “corresponderá” de la misma forma.

¿Guerra o acuerdo entre Irán y EU?

Tanto la cadena CNN como el diario The New York Times han publicado esta semana que el ejército estadounidense está preparado para atacar Irán de manera inminente, a la espera de la autorización presidencial.

Estados Unidos está desarrollando su mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra lanzada contra Irak en 2003.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate ya se encuentran en aguas de Oriente Medio, mientras que un segundo grupo de ataque de portaaviones, liderado por el USS Gerald R. Ford, se dirige a la zona.

Lee también

Estados Unidos ya bombardeó las tres principales instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, durante la guerra de 12 días entre el país persa e Israel.

En tanto, analistas alertan que la posibilidad de una guerra entre Irán y Estados Unidos es más alta que alcanzar un acuerdo en las negociaciones nucleares, debido a lo que consideran “error de cálculo” de la República Islámica al no hacer “concesiones sin precedentes” en las conversaciones y “sobreestimar su fuerza”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa americana. iStock

¿Por qué niegan tantas visas de Estados Unidos? Esto sucede dentro de la entrevista consular

¿Piden CURP biométrica para Mujeres con Bienestar Edomex 2026? Esto se sabe. Foto: Especial

¿Piden CURP biométrica para Mujeres con Bienestar Edomex 2026? Esto se sabe

SEP confirma: Quiénes tendrán 1 y 2 semanas de vacaciones en Semana Santa 2026. Foto: iStock / Liudmila Chernetska / SEP

SEP confirma: Quiénes tendrán 1 y 2 semanas de vacaciones en Semana Santa 2026

Museos de Estados Unidos/ iStock/ Lady-Photo

¿Viajas a Nueva York? Estos son los 4 museos que no puedes dejar fuera de tu itinerario

Trabajadora de limpieza/ iStock/AndreyPopov

Buscan 60 trabajadoras de limpieza en Orlando, Florida: Aquí el salario y los requisitos