Teherán.- Irán probó un nuevo misil naval de defensa aérea de largo alcance, denominado "Sayyad-3G", durante los ejercicios de la Armada de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, informaron los medios iraníes.

El "Sayyad-3G" fue lanzado desde el buque de guerra "Shahid Sayyad Shirazi" en los ejercicios navales "Control Inteligente del Estrecho de Ormuz", realizados por la Armada de la Guardia el lunes y martes en la zona, según informó la agencia Mehr.

De acuerdo con las autoridades iraníes, el "Sayyad-3G" cuenta con un alcance de hasta 150 kilómetros, lo que le permite crear un “perímetro defensivo” aéreo alrededor del buque, y es capaz de interceptar cazas, drones de gran altitud, aviones de patrulla marítima, aeronaves de apoyo y ciertos misiles de crucero.

Lee también Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo, o "pasarán cosas malas"; "lo sabrán en 10 días", dice

Las maniobras fueron realizadas en el estratégico estrecho de Ormuz, en un contexto marcado por el aumento de tensiones con Estados Unidos y la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Según los medios iraníes, el sistema utiliza lanzadores verticales (VLS), lo que “proporciona cobertura de 360 grados sin necesidad de reorientar el armamento, reduce el tiempo de reacción y permite disparos consecutivos frente a ataques múltiples”.

Trump considera posibles "ataques limitados" contra Irán

El anuncio de la prueba del misil se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera el viernes que está considerando posibles ataques limitados contra Irán para presionarlo a sellar un acuerdo nuclear que, según Washington, debe incluir la limitación de los misiles balísticos iraníes, algo que Teherán rechaza.

Trump habló de un plazo de 10 a 15 días para la firma de un pacto, tras sendas rondas de negociaciones indirectas bajo mediación de Omán, celebradas en Mascate y Ginebra los días 6 y 17 de febrero.

En la ronda de negociaciones de Ginebra, el martes pasado, Teherán anunció que se había alcanzado un consenso sobre unos “principios rectores” de un acuerdo, mientras que Washington reconoció avances, pero afirmó que los iraníes “aún no están dispuestos a reconocer” líneas rojas establecidas por Trump.

Lee también Irán cierra estrecho de Ormuz y lanza misiles; ocurre mientras negociadores conversan con EU en Ginebra

Anoche, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo en una entrevista con la cadena estadounidense MSNBC que en los próximos dos o tres días presentará el borrador de un posible acuerdo con EU.

Sin embargo, advirtió que, si Estados Unidos usa “el lenguaje de la fuerza”, Irán “corresponderá” de la misma forma.

¿Guerra o acuerdo entre Irán y EU?

Tanto la cadena CNN como el diario The New York Times han publicado esta semana que el ejército estadounidense está preparado para atacar Irán de manera inminente, a la espera de la autorización presidencial.

Estados Unidos está desarrollando su mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra lanzada contra Irak en 2003.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate ya se encuentran en aguas de Oriente Medio, mientras que un segundo grupo de ataque de portaaviones, liderado por el USS Gerald R. Ford, se dirige a la zona.

Lee también Irán no busca tener armas nucleares, afirma el presidente Pezeshkian; el país está dispuesto a una verificación

Estados Unidos ya bombardeó las tres principales instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, durante la guerra de 12 días entre el país persa e Israel.

En tanto, analistas alertan que la posibilidad de una guerra entre Irán y Estados Unidos es más alta que alcanzar un acuerdo en las negociaciones nucleares, debido a lo que consideran “error de cálculo” de la República Islámica al no hacer “concesiones sin precedentes” en las conversaciones y “sobreestimar su fuerza”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc