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La (FGR) anunció que pedirá al gobierno de Estados Unidos (EU) la deportación de , esposa del exgobernador preso de Chihuahua, César Duarte Jaquez, detenida ayer en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A pesar de que seguró que no cuenta con investigaciones abiertas contra la mujer, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua sí tiene indagatorias en proceso por posibles desvíos de recursos públicos durante la administración encabezada por su cónyuge en el período 2010-2016.

Por lo que afirmó que llevará a cabo las gestiones necesarias para su entrega a las autoridades que la requieren.

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bmc

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