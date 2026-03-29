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La tercera edición del Desfile Carnaval de Carnavales, que se realiza este domingo del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, arrancó esta tarde a las 15:00 horas.
Familias y grupos de amigos, incluso horas antes, se colocaron sobre las banquetas para poder apreciar el paso de las comparsas.
Jessica Castro, quien llegó desde el Estado de México, comentó que aprecia este tipo de eventos en el país.
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"Mi hija es bailarina, entonces los carnavales de alguna forma son parte de mi familia", dijo.
Algunos comerciantes venden pequeñas figuras de bailarines con broches para colocarlos en los sombreros, ropa y cabello, con precios que van desde los 30 pesos.
Contingentes de carnavales de diversas alcaldías de la Ciudad de México recorren las calles del Centro Histórico, mostrando la tradición de sus carnavales.
Desde Gustavo A. Madero, llegaron quinceañeras vestidas de gala; de Iztapalapa, charros y disfraces de viejitos con máscaras coloridas; y de otras delegaciones, comparsas que bailaban al ritmo de bandas de música y humo de colores, saludando a los asistentes con alegría.
Las comparsas de Santa Martha Acatitla y Santa Cruz Meyehualco destacaron con escaramuzas y charros, mostrando la tradición y el orgullo de sus comunidades.
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