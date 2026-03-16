Los Reyes La Paz, Méx.- Por obras de la Línea del Trolebús Santa Martha-Chalco y de mejoras en la autopista México-Puebla, se realizarán desvíos parciales en los carriles centrales de ambos sentidos a partir de este martes 17 de marzo y hasta el 30 de abril.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos (Capufe), dieron a conocer que los trabajos se ejecutarán en el tramo del kilómetro 17 al 22 de la carretera de peaje.

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) coordina las labores, que provocarán desvíos parciales en los carriles centrales. Los horarios establecidos serán de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 05:00 horas.

Obras del Trolebús Santa Martha-Chalco provocarán desvíos en la México-Puebla; cierres parciales afectarán carriles centrales. Foto: Emilio Fernández

Las autoridades recomiendan anticipar los tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona. En caso necesario, sugieren tomar vías alternas.

Este tramo, ubicado en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México, concentra alta congestión vehicular de forma habitual. El kilómetro 17 al 22 registra frecuentes choques múltiples, volcaduras y reducción de carriles por accidentes o labores previas, lo que genera filas que se extienden varios kilómetros, sobre todo en sentido a Ciudad de México durante horas “pico”matutinas y vespertinas.

En los últimos meses de 2025 y principios de 2026, el mismo segmento ha presentado cierres temporales y desvíos por obras relacionadas con el Trolebús Chalco-Santa Martha, como el montaje de estructuras metálicas en el kilómetro 20 para estaciones como La Virgen/La Caldera.

Obras del Trolebús Santa Martha-Chalco provocarán desvíos en la México-Puebla; cierres parciales afectarán carriles centrales. Foto: Emilio Fernández

Estas intervenciones forman parte de la ampliación y mejora del sistema de transporte masivo en la zona oriente del Valle de México, donde la autopista cruza áreas urbanas densamente pobladas.

Las obras actuales buscan fortalecer la infraestructura vial para aumentar la fluidez y la seguridad en un corredor que soporta miles de vehículos diarios entre la capital y Puebla, aunque las afectaciones se suman a la saturación crónica que ya caracteriza el tramo en cuestión.

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