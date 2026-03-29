Más Información

Sheinbaum afirma que no llegó “impuesta por una élite"; asegura que la 4T fue impulsada por respaldo popular

Sheinbaum afirma que no llegó “impuesta por una élite"; asegura que la 4T fue impulsada por respaldo popular

CIDE corrige contrato de comedor a 1.17 mdp; asegura austeridad y aclara que menú gourmet era solo referencia

CIDE corrige contrato de comedor a 1.17 mdp; asegura austeridad y aclara que menú gourmet era solo referencia

Arranca la temporada mundialista; operativo “Última Milla” pasa la prueba

Arranca la temporada mundialista; operativo “Última Milla” pasa la prueba

Episcopado lamenta prohibición de Israel de celebrar misa de Domingo de Ramos; reprueba uso de la religión para justificar la guerra

Episcopado lamenta prohibición de Israel de celebrar misa de Domingo de Ramos; reprueba uso de la religión para justificar la guerra

Policía de Israel impide celebrar la misa del Domingo de Ramos; Netanyahu justifica bloqueo por seguridad

Policía de Israel impide celebrar la misa del Domingo de Ramos; Netanyahu justifica bloqueo por seguridad

"Lo mínimo que merezco es un hijo completo"; Ceci Flores espera resultados de ADN para confirmar identidad

"Lo mínimo que merezco es un hijo completo"; Ceci Flores espera resultados de ADN para confirmar identidad

Este domingo 29 de marzo, las calles del centro de la Ciudad de México se llenarán de música, baile y color con la tercera edición del “Carnaval de Carnavales”, un desfile que reunirá a miles de participantes de diferentes demarcaciones de la capital.

A partir de las 15:00 horas, los contingentes partirán del Monumento de la Revolución con dirección al Zócalo Capitalino.

Lee también

Participarán alrededor de 60 comparsas y más de 7 mil personas de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, entre otras, quienes mostrarán sus tradiciones, vestuarios y coreografías.

El desfile avanzará por Avenida de la República, continuará sobre Avenida Juárez y seguirá por la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]