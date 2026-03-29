Este domingo 29 de marzo, las calles del centro de la Ciudad de México se llenarán de música, baile y color con la tercera edición del “Carnaval de Carnavales”, un desfile que reunirá a miles de participantes de diferentes demarcaciones de la capital.

A partir de las 15:00 horas, los contingentes partirán del Monumento de la Revolución con dirección al Zócalo Capitalino.

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Participarán alrededor de 60 comparsas y más de 7 mil personas de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, entre otras, quienes mostrarán sus tradiciones, vestuarios y coreografías.

El desfile avanzará por Avenida de la República, continuará sobre Avenida Juárez y seguirá por la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.

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