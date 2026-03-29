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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó la noche del domingo que la instalación nuclear iraní de Jondab, que no contiene material nuclear y que fue atacada por Israel y Estados Unidos, dejó de funcionar a raíz de los daños sufridos.
Según el OIEA, la planta de Jondab, que es de producción de agua pesada, "sostuvo impactos severos y no está operativa" en base a un "análisis independiente de imágenes satelitares y con conocimiento de la instalación".
Esta planta fue una de las atacadas por Israel y Estados Unidos el pasado viernes 27 de marzo, junto con la planta de Ardakan, una instalación clave donde el mineral de uranio se transforma en torta amarilla o concentrado de uranio, un paso intermedio antes del enriquecimiento nuclear.
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Jondab es un reactor de investigación de agua pesada y no contiene "material nuclear declarado", según el OIEA.
No es la primera vez que los ataques israelí-estadounidenses alcanzan centros nucleares de Irán en el mes de guerra.
La planta nuclear de Natanz ya fue golpeada en dos ocasiones durante este conflicto, a lo que Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra la ciudad israelí de Dimona, muy cerca de instalaciones nucleares.
desa/rmlgv
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