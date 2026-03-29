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Londres. La policía en la ciudad inglesa de Derby arrestó a un hombre bajo sospecha de intento de asesinato después de que un automóvil atropellara a varios peatones en el concurrido centro de la ciudad, incidente por el que siete personas fueron trasladadas a hospitales.
Agentes antiterroristas estaban asistiendo a la policía local en la investigación, lo cual es una práctica común para este tipo de incidentes, declaró la superintendente Emma Aldred de la Policía de Derbyshire en una conferencia de prensa el domingo.
“Me gustaría aclarar que esto no significa que el incidente esté siendo tratado actualmente como un acto terrorista”, dijo Aldred. Añadió que la policía “mantiene la mente abierta” sobre el motivo.
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El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche del sábado en Friar Gate, un popular lugar de vida nocturna en el centro de Derby, una ciudad de unos 275 mil habitantes al noreste de Birmingham.
La Policía de Derbyshire informó que un hombre de 36 años de Derby fue arrestado a poca distancia y permanece bajo custodia policial.
La agresión se produjo en torno a las 10 de la noche, en una zona de copas que en aquellos momentos estaba repleta de gente joven, según declaró un testigo a la cadena BBC.
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ss
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