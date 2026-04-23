A pesar de los aranceles que impuso México a países con los que no tenemos tratado comercial, entre ellos China, la economía mexicana está abierta a trabajar con dicho país asiático y diversificar su comercio, dijo el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez.

Durante la segunda reunión de este 2026 del Consejo Asesor Empresarial del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (ABAC por sus siglas en inglés), que se desarrolla en nuestro país, con miras al 2028, año en que México será sede del foro de APEC, el subsecretario dijo: “No, no tenemos ninguna instrucción de alejarnos de China; al contrario, nosotros seguimos muy abiertos a trabajar con China y seguiremos trabajando en las prioridades que nos está instruyendo la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Expuso que, aunque, las negociaciones de libre comercio están centrándose en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “no hay ninguna mala relación con ningún país y menos de la región APEC”. Expuso que China es un socio comercial muy importante de México donde una buena parte de las importaciones de nuestro país vienen de allá, y recordó que no se tienen problemas con esa región y se trabaja de la mano en diversos sectores.

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En el encuentro también estuvo presente Sergio Ley, exdirector de la sección de Asia y Oceanía en el COMCE. En su calidad de representante empresarial en el foro, se le cuestionó sobre la importancia del foro, la misma que apuntó está relacionada con la diversificación de sus mercados, por el amplio dinamismo y potencial que existe.

Se dijo convencido de que el centro de gravedad económico del mundo se trasladó del Atlántico al Pacífico y es ahí donde debemos estar. Rechazó que el proceso arancelario impuesto por México a importaciones asiáticas represente un problema, afirmó que la revisión del T-MEC, no afectará la dinámica y lo explicó de la siguiente manera.

Ante representantes del sector privado de los 21 países miembros de la región de Asia-Pacífico, dijo que la región de Asia-Pacífico “sigue siendo uno de los motores más dinámicos del crecimiento global; estamos navegando por un paisaje cada vez más complejo marcado por las interrupciones en las cadenas de suministro, transformación tecnológica, presiones climáticas y cambios en la dinámica política”. En este contexto, la cooperación no es opcional, es esencial e imperativa de nuevo”.

Sergio Ley consideró que México tiene una posición única que puede contribuir con una integración más profunda con Norteamérica, Centroamérica y, por supuesto, con la región del Pacífico.

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Para el subsecretario Gutiérrez se observan retos en la región, como son contar con cadenas de suministro resilientes y diversificación del comercio; recordó que la pandemia expuso la debilidad de las redes de producción, en la transformación digital, acabando con las brechas de conectividad, habilidades digitales y la falta de regulación acorde, que persiste en la región.

En entrevista tras su participación en ABAC, explicó que el país busca nuevos espacios para la diversificación de sus exportaciones y la región de APEC es importante para alcanzar esa meta.

“México se está diversificando y quiere trabajar con APEC en exportar más a APEC y poder trabajar más con los países de la región”, explicó.

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Comentó que APEC es una de las regiones con poderío comercial y económico, porque 60% de la riqueza del mundo está en esta región.

Entrevistado en el mismo evento, el representante de México ante ABAC, Sergio Ley, comentó que APEC tiene el objetivo de liberar el comercio, algo que podría ser difícil cuando resurge el proteccionismo; sin embargo, comentó que “las posturas de un país pueden cambiar, en donde las opciones son: o se suma o se sale”.

Ley comentó que las 21 economías de APEC representan una región “que tiene un dinamismo extraordinario de crecimiento y creo que es la región a la que debemos integrarnos. Somos pacíficos, tenemos unas costas realmente muy codiciadas para integrarnos a esta región de un dinamismo creciente. Yo estoy convencido y lo vuelvo a repetir, de que el centro de gravedad económico del mundo ya se trasladó del Atlántico al Pacífico. Entonces, si nosotros somos pacíficos, vamos a estar ahí y vamos a tener que integrarnos a esta región de gran desarrollo económico”.

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